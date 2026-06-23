La Torre Eiffel de Ituzaingó vuelve a tener vida: abrirá un nuevo restaurante

La emblemática Torre Eiffel de Ituzaingó se prepara para iniciar una nueva etapa. Luego del cierre de la cervecería The Towe Beer House, a comienzos de 2024, el icónico monumento ubicado sobre la avenida Santa Rosa volverá a abrir sus puertas con una renovada propuesta gastronómica: el restaurante Sous Vide.

Quienes recorran en las próximas semanas el tradicional corredor comercial de Villa Ariza podrán observar los trabajos previos a la apertura del nuevo emprendimiento, que buscará recuperar el protagonismo de uno de los espacios más reconocidos del distrito.

La estructura, de 16,5 metros de altura, fue inaugurada en julio de 2018 y es una de las creaciones más representativas del arquitecto y artista Rubén Díaz, conocido por transformar distintos rincones de Ituzaingó y Castelar a través de réplicas y obras temáticas que se convirtieron en verdaderos atractivos urbanos.

Desde fines de 2018 y hasta abril de 2024, la base de la torre funcionó como sede de The Towe Beer House, un espacio gastronómico que combinaba cervezas artesanales y comidas rápidas. Sin embargo, el local cerró sus puertas en medio de un proceso de transformación del circuito gastronómico local, marcado por el crecimiento sostenido del corredor de la calle Martín Fierro, en Parque Leloir, que en los últimos años concentró gran parte de la oferta gastronómica de la región.

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Ahora, la llegada de Sous Vide representa una apuesta para revitalizar el histórico corredor de la avenida Santa Rosa. El nuevo restaurante dejará atrás el formato de cervecería para ofrecer una propuesta más exclusiva, con una ambientación inspirada en París y una cocina basada en técnicas gastronómicas contemporáneas.

A través de sus redes sociales, los responsables del emprendimiento explicaron el origen del nombre elegido. «Sous Vide» no solo remite al espíritu parisino que representa la torre, sino también a una reconocida técnica de cocción a baja temperatura que permite potenciar sabores y texturas.

«Creemos en respetar los tiempos, en cuidar cada detalle y en buscar la mejor versión de cada plato», expresaron desde el futuro restaurante, que funcionará en General Juan Lavalleja 40.

Aunque todavía no se confirmó la fecha de inauguración, la apertura genera expectativa entre vecinos y amantes de la gastronomía de la zona oeste, que volverán a contar con un espacio gastronómico bajo uno de los símbolos más característicos de Ituzaingó.

Además de la Torre Eiffel, Rubén Díaz es autor de numerosas intervenciones urbanas que forman parte del paisaje local, entre ellas el Coliseo Romano —que también funciona como restaurante—, el Obelisco, Caminito, la Torre de Pisa, el Partenón, el Complejo King Kong, la Casa Torcida, el Bar de Moe, la escultura de Mafalda y la República Federal Cultural Itucastel, entre muchas otras obras que convirtieron al distrito en un verdadero circuito turístico y cultural a cielo abierto.

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