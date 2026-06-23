El Club Atlético Ituzaingó inauguró el monumento “Diego Iluminado” en homenaje a Maradona

El Club Atlético Ituzaingó sumó un nuevo símbolo de identidad y pertenencia con la inauguración del monumento «Diego Iluminado», una obra dedicada a Diego Armando Maradona que desde ahora forma parte de la ciudad deportiva de la institución.

El acto fue organizado de manera conjunta por la Fundación Octubre y las autoridades del club, y se realizó el pasado 20 de junio, coincidiendo con el Día de la Bandera y en el marco del Mundial que disputa la Selección Argentina.

La ceremonia estuvo encabezada por la periodista Gisela Marziotta, en representación de la Fundación Octubre, junto a los vicepresidentes del club, Diego Brancatelli y Facundo Titunic, además de socios, simpatizantes y vecinos que participaron del homenaje.

Durante la inauguración, Marziotta destacó el valor simbólico de la figura de Maradona para los argentinos. «Diego fue un emblema de lo nacional y popular, alguien que siempre representó al país y que supo levantarse frente a las adversidades. Hoy continúa siendo una fuente de inspiración para muchos argentinos», expresó.

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La obra fue realizada por el reconocido artista Alejandro Marmo y se incorpora al circuito de homenajes lumínicos a Maradona que la Fundación Octubre viene impulsando en distintos puntos del país. En esta oportunidad, la ciudad deportiva del Club Atlético Ituzaingó fue elegida como nuevo espacio para albergar el monumento, reforzando su rol como lugar de encuentro para la comunidad y los amantes del fútbol.

Marmo es uno de los artistas argentinos más destacados en el ámbito del arte público. Entre sus trabajos más emblemáticos se encuentran los murales de Eva Perón emplazados sobre el edificio del ex Ministerio de Obras Públicas en la avenida 9 de Julio, así como obras instaladas en espacios de relevancia internacional, como los jardines de los Museos Vaticanos y el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci de Roma.

Nacido en el partido de Tres de Febrero, el artista desarrolla desde la década de 1990 una propuesta basada en el arte como herramienta de transformación social. A través de sus creaciones, busca resignificar los espacios públicos y fortalecer la identidad colectiva de las comunidades.

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