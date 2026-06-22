Sintió un infarto en la fábrica, la enfermería estaba cerrada y ahora la ART deberá pagar una millonada

Un trabajador sufrió un infarto mientras cumplía tareas en la planta industrial Albano Cozzuol S.A., pero al buscar asistencia médica dentro de la empresa encontró la enfermería cerrada. Tras una larga batalla judicial, la Justicia condenó a la aseguradora a pagar una indemnización de $365 millones por las graves consecuencias que sufrió el empleado.

Una emergencia sin respuesta

El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2021 en la planta de Albano Cozzuol S.A.. Según consta en el expediente judicial, el operario comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho, dificultades para respirar y síntomas compatibles con un cuadro cardíaco grave mientras se encontraba trabajando. Ante la emergencia, se dirigió a la enfermería de la fábrica en busca de asistencia. Sin embargo, el servicio se encontraba cerrado y no recibió atención médica inmediata.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, tampoco se activó un servicio de emergencias. En cambio, el trabajador fue trasladado en un remís hacia el Sanatorio Argentino. Durante el trayecto sufrió una descompensación cardíaca severa y llegó a padecer un paro cardíaco.

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Secuelas permanentes

La demora en la asistencia médica tuvo consecuencias devastadoras. La falta de oxígeno provocó un severo daño neurológico que derivó en una cuadriparesia, una condición que afecta gravemente la movilidad de las cuatro extremidades.

El trabajador, que había ingresado a la empresa en 2009, quedó con una discapacidad que requiere asistencia permanente para realizar actividades básicas de la vida cotidiana.

Albano Cozzuol S.A. es una empresa autopartista argentina de las más productivas y conocidas en el mercado

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La demanda judicial

El caso llegó a los tribunales laborales de La Plata a partir de una demanda impulsada por el abogado Matías Martínez, quien sostuvo que el episodio debía ser considerado un accidente laboral por ocasión del trabajo y que existieron graves deficiencias en la atención brindada durante la emergencia.

La presentación cuestionó especialmente la falta de asistencia inmediata y las decisiones adoptadas por la empresa frente a una situación que comprometía la vida del trabajador.

Fallo histórico

El Tribunal del Trabajo que intervino en la causa concluyó que existió una cadena de fallas graves en la asistencia médica brindada durante la emergencia.

Como consecuencia, resolvió condenar a Federación Patronal Seguros al pago de una indemnización de $365 millones, una de las más elevadas registradas en materia de riesgos del trabajo.

La sentencia consideró acreditado que la demora en la atención resultó determinante en el agravamiento del cuadro de salud y en las secuelas permanentes que padece la víctima.

El fallo representa un antecedente de relevancia en materia de responsabilidad frente a emergencias médicas ocurridas en el ámbito laboral y vuelve a poner en debate los protocolos de asistencia que deben garantizar las empresas y las aseguradoras ante situaciones críticas.

Juan Cozzuol, presidente de la compañía, en una de las instalaciones fabriles de la empresa.

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¿Qué es Albana Cozzuol SA?

Albano Cozzuol S.A. es una empresa autopartista argentina dedicada a la fabricación de componentes plásticos y sistemas para la industria automotriz. Su sede central se encuentra en la localidad de Ringuelet, partido de La Plata, aunque cuenta con plantas productivas en distintos puntos del país, entre ellos General Pacheco, El Palomar, Malvinas Argentinas, Córdoba y Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. La firma abastece a terminales automotrices y fabricantes de autopartes, consolidándose como uno de los proveedores del sector industrial nacional.

Albano Cozzuol S.A. es una de las principales empresas autopartistas de la Argentina. Dedicada a la fabricación de componentes para la industria automotriz, cuenta con una estructura industrial distribuida en distintas provincias y emplea a miles de trabajadores.

La compañía tiene su sede central en Ringuelet, partido de La Plata, y posee plantas productivas en General Pacheco, El Palomar, Malvinas Argentinas, Córdoba y Río Grande, en Tierra del Fuego. Entre sus clientes se encuentran importantes terminales automotrices radicadas en el país.

Por su volumen de producción y cantidad de personal, se trata de una de las firmas más relevantes del sector autopartista nacional.

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