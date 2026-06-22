El aeropuerto de El Palomar sigue abierto, pero ninguna aerolínea quiere operar allí

Aunque el Gobierno Nacional sostiene que el Aeropuerto Internacional de El Palomar continúa habilitado para vuelos comerciales, la terminal aérea ubicada en Morón permanece sin operaciones regulares y sin interés concreto por parte de las aerolíneas.

La situación fue expuesta por el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez, quien afirmó que el aeropuerto “nunca estuvo cerrado” y que fue ofrecido a distintas compañías aéreas. Sin embargo, ninguna avanzó con planes para instalar operaciones en la terminal.

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Un problema comercial más que político

Según explicaron desde el Gobierno, el principal obstáculo ya no pasa por cuestiones regulatorias o administrativas, sino por la rentabilidad del negocio. Las empresas analizan factores como la demanda de pasajeros, la conectividad y los costos operativos antes de definir dónde operar. En ese contexto, las compañías low cost que impulsaron el crecimiento de El Palomar años atrás modificaron su estrategia. Tanto Flybondi como JetSmart concentran actualmente sus vuelos en Aeroparque y Ezeiza, donde cuentan con una infraestructura más desarrollada y mejores conexiones para los pasajeros.

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El desafío de recuperar la actividad

Desde la Secretaría de Transporte reconocen que el aeropuerto necesita una redefinición de su modelo operativo para volver a resultar atractivo para las compañías aéreas. La terminal fue concebida para el crecimiento de las low cost, pero hoy enfrenta limitaciones frente a otros aeropuertos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Palomar había sido convertido en aeropuerto comercial en 2018 y llegó a convertirse en una de las principales bases de operaciones de las aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, las operaciones comerciales dejaron de tener protagonismo y actualmente la actividad aérea regular continúa concentrándose en otras terminales.

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Un aeropuerto abierto, pero sin aviones

Mientras el Gobierno insiste en mantener disponible la infraestructura para eventuales operadores, el mercado aerocomercial parece haber tomado otro rumbo. A más de cinco años del traslado de las low cost a otras terminales, El Palomar permanece habilitado, pero sin vuelos comerciales programados y sin señales concretas de un regreso de las aerolíneas.

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