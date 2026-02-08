Axel Kicillof se queda con el PJ bonaerense (Lista Completa)

Axel Kicillof se queda con el PJ bonaerense. Así consolida su autonomía política, desplaza al kirchnerismo duro de la conducción partidaria y ordena el peronismo de la provincia con la mira puesta en 2027.

Golpe de mesa del gobernador en la interna peronista. Con el control del partido en la provincia más grande del país, Kicillof acelera la construcción de su candidatura presidencial y marca distancia definitiva del kirchnerismo duro.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof está a punto de consumar el movimiento político más audaz desde que asumió la conducción de la provincia de Buenos Aires: quedarse con el control del Partido Justicialista bonaerense, un bastión histórico del kirchnerismo desde 2003. La formalización del acuerdo es inminente y lo ubica como presidente del PJ provincial, con la vicegobernadora Verónica Magario como compañera de fórmula partidaria.

Axel Kicillof y detrás Máximo Kirchner, llegaron a un acuerdo que se sabrá el domingo a última hora

El gesto no busca disimular tensiones: las expone. La toma del PJ bonaerense no sutura la grieta con La Cámpora, sino que la convierte en una disputa abierta por la conducción del peronismo. Desde que el kirchnerismo llegó al poder nacional, el partido en Buenos Aires estuvo presidido por intendentes o dirigentes alineados con ese espacio, incluido Máximo Kirchner, quien conduce el PJ provincial desde diciembre de 2021.

El quiebre con el kirchnerismo y el camino a la autonomía

La fractura entre Kicillof y el universo kirchnerista se reactivó con fuerza tras su decisión de no aceptar la candidatura presidencial de Unión por la Patria en 2023. Desde entonces, el distanciamiento no hizo más que profundizarse. Lo que comenzó como una diferencia táctica derivó en una disputa estratégica: quién conduce el peronismo y hacia dónde.

El avance sobre el PJ bonaerense se apoya en dos antecedentes centrales. El primero ocurrió a fines de octubre de 2024, cuando el gobernador evitó respaldar la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el PJ nacional, una contienda que también incluía al gobernador riojano Ricardo Quintela. En un documento difundido horas antes del cierre de listas, Kicillof llamó a la unidad, pero dejó una definición política que resonó como advertencia interna: “La lógica del sometido o traidor es una lógica que entró en crisis y viene causando malos resultados”.

El segundo antecedente fue el choque con el cristinismo durante la primera mitad de 2025 por el desdoblamiento de las elecciones bonaerenses respecto de las nacionales, una estrategia que la expresidenta rechazaba. El resultado fortaleció al gobernador: el frente Fuerza Patria se impuso por 13 puntos a La Libertad Avanza el 7 de septiembre y el peronismo obtuvo cuórum propio en el Senado provincial.

Mayra Mendoza reunió a su gabinete político para debatir los próximos pasos con Axel Kicillof al frente del PJ Bonaerense

El PJ bonaerense como herramienta de poder

A catorce años de que Hugo Moyano definiera al PJ como una “cáscara vacía”, Kicillof decidió disputar su control real. Pese a haber dicho en el pasado que no le interesaba competir por la interna partidaria “ni directa ni indirectamente”, hoy se involucra de lleno en la vida institucional del partido como parte de su estrategia hacia 2027.

La discusión no es simbólica. Controlar el PJ bonaerense implica manejar el Congreso partidario, el Consejo provincial, la definición de alianzas electorales, candidaturas y el padrón del distrito con más electores del país. El Consejo está integrado por 32 consejeros titulares y 16 suplentes —cuatro titulares y dos suplentes por cada sección electoral— más otros 15 titulares y nueve suplentes adicionales. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que responde al gobernador, pretende retener más del 50% de esos lugares si Kicillof asume la presidencia.

El Ministro del Interior, Carli Bianco conversa con sus compañeros sobre por qué Kicillof tiene que asumir la presidencia del PJ

Unidad tensa y definición abierta

Aunque todos los sectores del peronismo bonaerense reconocen que el internismo permanente erosiona al conjunto, la negociación no está cerrada. “Nos cierra a todos”, confió un dirigente del entorno del gobernador, en referencia a la posibilidad de que Kicillof encabece el PJ provincial.

La discusión se complejizó cuando Máximo Kirchner propuso públicamente que el propio Kicillof sea presidente del partido. En el entorno del gobernador sostienen que la resolución solo llegará con un consenso amplio que incluya a intendentes, legisladores, gremios y organizaciones sociales, aunque estas últimas tengan menor peso en la decisión final.

El “objetivo clamor” y la proyección nacional

El jueves comenzó a tomar forma un “objetivo clamor” cuando el MDF de Quilmes —distrito gobernado por la camporista Mayra Mendoza— difundió un comunicado en el que propuso que “Axel —o quien él designe— sea el próximo presidente del Partido Justicialista bonaerense”.

No es lo mismo asumir el mando del PJ a propuesta de La Cámpora que hacerlo con el aval transversal del peronismo provincial. Solo con el partido alineado detrás de su gestión y despejada la incógnita sobre la conducción, Kicillof buscará proyectarse a nivel nacional. A partir de marzo, lo espera una agenda federal intensa y un objetivo claro: convertirse en el principal ordenador del peronismo rumbo a 2027.

Final de suspenso en el PJ El motivo por el que Kicillof y Magario aún no anunciaron su lista de unidad

Autoridades principales del Partido Justicialista bonaerense

Cargo Nombre Referencia Política Presidente Axel Kicillof Gobernador de la Provincia Vicepresidenta 1ª Verónica Magario Vicegobernadora (La Matanza) Vicepresidente 2º Federico Otermín Intendente de Lomas de Zamora Vicepresidenta 3ª Mariel Fernández Intendenta de Moreno (Mov. Evita) Secretario General Mariano Cascallares Intendente de Almirante Brown Presidente del Congreso Máximo Kirchner Diputado Nacional (La Cámpora) Pte. Junta Electoral Leonardo Nardini Intendente de Malvinas Argentinas

Secretarías de Acción Política

Distribuidas para garantizar el equilibrio entre el gabinete provincial y el territorio:

Secretaría Política: Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa)

Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa) Secretaría de Organización: Vanesa Siley (Judiciales / La Cámpora)

Vanesa Siley (Judiciales / La Cámpora) Secretaría de Actas: María Teresa García (Senadora provincial)

María Teresa García (Senadora provincial) Secretaría de Infraestructura: Gabriel Katopodis (Ministro de Infraestructura)

Gabriel Katopodis (Ministro de Infraestructura) Secretaría de Acción Comunitaria: Fernanda Raverta (Mar del Plata)

Fernanda Raverta (Mar del Plata) Secretaría de Relaciones Institucionales: Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo)

Andrés Larroque (Ministro de Desarrollo) Secretaría de Gremial: Omar Plaini (Canillitas)

Consejeros Provinciales (Por Secciones)

El Consejo se integra por consejeros titulares y suplentes que representan a las 8 secciones electorales. Los nombres más relevantes que acompañan esta lista son:

1ª Sección (Norte/Oeste): Mariel Fernández, Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar).

Mariel Fernández, Gustavo Menéndez (Merlo), Ariel Sujarchuk (Escobar). 3ª Sección (Sur): Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julián Álvarez (Lanús).

Mayra Mendoza (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Julián Álvarez (Lanús). Secciones del Interior (2ª a 7ª y 8ª): Se destacan nombres como Ricardo «Pito» Casi (Colón), Alejandro Acerbo (Daireaux) y Florencia Saintout (La Plata – 8ª sección).

Ramas Específicas

Para asegurar la representación de los frentes de masa:

Rama Gremial: Encabezada por figuras de la CGT y la CTA alineadas al proyecto bonaerense (Plaini, Correa). Rama Femenina: Liderada por las intendentas (Mayra Mendoza, Mariel Fernández) y ministras como Estela Díaz. Rama Juventud: Representantes de organizaciones territoriales y universitarias del conurbano e interior.

Notas sobre la lista:

La unidad fue el resultado de un compromiso para evitar las internas que estaban previstas para marzo de 2026. Este acuerdo asegura que el PJ bonaerense funcione como el bastión principal del peronismo frente al gobierno nacional actual.

Hurlingham en la lista

En la lista de Kicillof: El sector de Damián Selci obtuvo representación en la rama de Juventud y como consejero suplente.