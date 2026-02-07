Final de suspenso en el PJ: El motivo por el que Kicillof y Magario aún no anunciaron su lista de unidad

Kicillof y Magario aún no anunciaron su lista de unidad. A menos de 48 horas del cierre de listas para las elecciones del PJ Bonaerense, el peronismo de la provincia de Buenos Aires atraviesa un silencio que aturde. Aunque el nombre de Axel Kicillof suena con fuerza para presidir el partido y el de Verónica Magario para secundarlo, la confirmación oficial sigue demorada. ¿Qué es lo que traba el anuncio que todos esperan?

La tensión entre La Plata y el Instituto Patria llegó a su punto máximo. Axel Kicillof y Verónica Magario tienen los avales listos, pero un reclamo de último momento de Máximo Kirchner frena el anuncio de la unidad.

En la política argentina, cuando hay un silencio sepulcral en redes sociales a 48 horas de un cierre de listas (que es este domingo 8 de febrero), es porque la rosca está en su punto máximo. Si estuviera todo roto, ya habría «off the record» lapidarios o tuits de militantes pegando gritos.

Lo que sucede es que hoy, viernes 6 de febrero de 2026, se filtró que Axel Kicillof finalmente aceptó el ofrecimiento de Máximo Kirchner para presidir el partido, pero bajo sus propias condiciones.

Axel Kicillof y detrás Máximo Kirchner, llegaron a un acuerdo que se sabrá el domingo a última hora

La probable «Fórmula de Unidad» (Sin confirmación oficial)

Presidente: Axel Kicillof . Sería el gesto para evitar la interna y unificar el mando de la gestión con el de la estructura política.

. Sería el gesto para evitar la interna y unificar el mando de la gestión con el de la estructura política. Vicepresidenta 1°: Verónica Magario . Ella era la candidata original de los intendentes para la presidencia, pero aceptaría secundar a Axel para mantener el peso territorial de La Matanza.

. Ella era la candidata original de los intendentes para la presidencia, pero aceptaría secundar a Axel para mantener el peso territorial de La Matanza. Vicepresidencia 2° y Secretaría General: Estos lugares son los que están trabando el tuit de confirmación. La Cámpora quiere esos puestos para fiscalizar la caja y la lapicera del partido, y Kicillof quiere gente propia para tener autonomía real.

¿Por qué no publican nada?

El domingo es el límite: Hasta el último minuto del 8 de febrero, los nombres pueden cambiar. Nadie quiere «quemar» la noticia y que después se caiga el acuerdo por un consejero escolar o un vocal de la cuarta sección.

Hasta el último minuto del 8 de febrero, los nombres pueden cambiar. Nadie quiere «quemar» la noticia y que después se caiga el acuerdo por un consejero escolar o un vocal de la cuarta sección. La interna de las fotos: Todavía se está discutiendo quién sale en la foto de la unidad. ¿Estará Máximo? ¿Estará Cristina?

En resumen: El silencio es señal de que están negociando el «reparto de las sillas» por debajo de la presidencia de Kicillof.

El Ministro del Interior, Carli Bianco conversa con sus compañeros sobre por qué Kicillof tiene que asumir la presidencia del PJ

El panorama hacia 2027

En el PJ: Magario cuenta con el apoyo de intendentes pesados de la Primera y Tercera Sección (como Fernando Espinoza y Jorge Ferraresi) para liderar la estructura partidaria. En la Provincia: Kicillof y Magario transitan su segundo mandato y no pueden reelegir en sus cargos actuales en 2027. Proyección Nacional: El nombre de Kicillof suena cada vez más fuerte como el principal referente opositor para una candidatura presidencial en 2027, mientras que el PJ bonaerense sería su «base de operaciones» para ese armado.

En resumen: Más que una fórmula cerrada, hoy son los aliados estratégicos que buscan quitarle el control del aparato partidario a La Cámpora. La definición final se verá en las listas que se presenten para marzo.

En Argentina, un partido como el PJ (Partido Justicialista) no es solo una oficina con un escudo; es la «llave» legal y política para el poder. Aunque el peronismo se define a sí mismo como un «movimiento» (algo más grande y sentimental), el PJ es su brazo institucional.+1

Mayra Mendoza reunió a su gabinete político para debatir los próximos pasos con Axel Kicillof al frente del PJ Bonaerense

1. El «Dueño de la Lapicera» (Marco Legal)

Sin partido no hay candidatos. El PJ tiene la personería jurídica. Esto significa que:

Armado de listas: El que preside el PJ tiene el peso final para decidir quiénes son candidatos a diputados, senadores y concejales.

El que preside el PJ tiene el peso final para decidir quiénes son candidatos a diputados, senadores y concejales. Fondos: Es el que recibe el dinero del Estado para las campañas electorales y el mantenimiento partidario.

Es el que recibe el dinero del Estado para las campañas electorales y el mantenimiento partidario. Alianzas: El PJ decide con quién se junta (por ejemplo, si se arma un «Frente de Todos» o «Unión por la Patria»). Sin la firma del presidente del PJ, no hay frente electoral.

2. La «Caja de Resonancia» Política

El PJ bonaerense es el distrito más grande del país. Quien lo conduce:

Marca la agenda: Si el PJ saca un comunicado criticando al Gobierno Nacional, tiene el peso de millones de afiliados.

Si el PJ saca un comunicado criticando al Gobierno Nacional, tiene el peso de millones de afiliados. Disciplina interna: Puede intervenir consejos locales o sancionar a dirigentes que «jueguen por afuera».

3. El Sello de Legitimidad

Para un dirigente con aspiraciones presidenciales (como Kicillof), presidir el PJ es ser el «dueño de casa».

Si Kicillof no preside el PJ, siempre depende de que otro (como Máximo Kirchner) le preste el sello para competir.

Si él lo preside, él tiene el control total de la estrategia de cara a 2027.

4. Contención Territorial

Es el lugar donde los intendentes negocian. El PJ sirve para sentar en una misma mesa a los jefes comunales del conurbano con los del interior. Es el espacio de «rosca» por excelencia para evitar que el peronismo se disperse.

En pocas palabras: El PJ es la herramienta electoral. El peronismo es la gente y la doctrina, pero el PJ es el que tiene los papeles para poder presentarse a elecciones y ganar. Por eso la pelea entre Kicillof y Máximo es tan feroz: no pelean por un tuit, pelean por quién tiene la llave de la oficina donde se firman las candidaturas.

Una análisis por Andrés Llinares

El PJ Bonaerense hacia la unidad: Kicillof se perfila como sucesor de Máximo Kirchner

A medida que se acerca el vencimiento del plazo para la presentación de listas de unidad, previsto para este domingo, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires acelera las definiciones. El gobernador Axel Kicillof se encamina a asumir la presidencia del partido en un esquema de consenso que busca amalgamar al Movimiento Derecho al Futuro (MDF) —espacio que responde directamente al mandatario— y al cristinismo.

El esquema de conducción: Nombres y repartición de cargos

Aunque el acuerdo macro para que Kicillof presida el PJ está avanzado, la «letra chica» de la integración del Consejo Partidario es el actual foco de negociación:

Presidencia: Axel Kicillof.

Axel Kicillof. Vicepresidencia 1°: Existe consenso para que el cargo sea ocupado por la actual vicegobernadora, Verónica Magario , garantizando la representación institucional de la gestión.

Existe consenso para que el cargo sea ocupado por la actual vicegobernadora, , garantizando la representación institucional de la gestión. Vicepresidencia 2° y Secretaría General: Estos puestos clave quedarán reservados para el cristinismo o figuras de extrema confianza de Máximo Kirchner, asegurando el equilibrio de fuerzas interno.

Los negociadores y la estrategia territorial

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lidera la ingeniería política por el kicillofismo. Bajo la premisa de respetar a quienes ya tienen presencia territorial (ya sea como consejeros o congresales nacionales), Bianco ha mantenido reuniones estratégicas esta semana:

Miércoles: Encuentro con intendentes y referentes de la Quinta sección electoral .

Encuentro con intendentes y referentes de la . Jueves: Reunión en su despacho con representantes de la Séptima sección.

Junto a Bianco, los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), sumados al diputado provincial Mariano Cascallares, son los encargados de transmitir las condiciones de Kicillof para aceptar el cargo.

Las condiciones de Kicillof y el factor 2027

Desde La Plata, el entorno del gobernador es claro: Kicillof aceptará la conducción si obtiene «garantías de gobernabilidad interna». Esto implica:

Respaldo pleno a la gestión: Que el PJ funcione como un escudo y acompañe los lineamientos del Gobierno Provincial, emulando la dinámica de otras provincias peronistas. Proyección política: Un blindaje de cara a la construcción de su candidatura para 2027.

La postura del cristinismo y el «mensaje» de Mayra Mendoza

A pesar del avance, el kirchnerismo duro marca la cancha. La intendenta de Quilmes (en uso de licencia) y diputada provincial, Mayra Mendoza, ha sido la voz cantante de este sector. Si bien abogó por la «unidad» tras reuniones con gremios en su distrito, el mensaje del espacio es doble:

Prioridad política: La unidad debe servir para enfrentar el modelo de Javier Milei y frenar proyectos como la flexibilización laboral.

La unidad debe servir para enfrentar el modelo de y frenar proyectos como la flexibilización laboral. Cláusula ética/política: El kirchnerismo advierte que quien presida el PJ no podrá omitir el reclamo activo por la libertad de la expresidenta Cristina Kirchner.

Antecedentes: Del Parque Pereyra Iraola a la actualidad

La idea de Kicillof al frente del partido no es nueva. Ya el 31 de octubre pasado, en una reunión con intendentes del MDF en el Parque Pereyra Iraola, varios jefes comunales le sugirieron tomar las riendas del PJ tras la victoria electoral de Fuerza Patria en la provincia por casi 14 puntos.

Aunque la propuesta inicial de Máximo Kirchner para que Kicillof lo sucediera fue recibida con desconfianza (al filtrarse primero por los medios), el diálogo entre las partes ha transformado la tensión inicial en un esquema de entendimiento político que debería cristalizarse antes de la medianoche del domingo.