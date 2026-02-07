El Sable de San Martín deja el Museo. En un operativo rodeado de tensiones políticas y tras la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, el Gobierno de Javier Milei concretó el traslado del Sable Corvo de San Martín. Conocé los motivos detrás de esta medida, el fallo judicial que la avaló y dónde se encuentra la histórica reliquia a partir de hoy.

A diferencia del traslado de 2015, que lo llevó al Museo Histórico Nacional, el actual Gobierno dispuso mediante el Decreto 81/2026 que el sable regrese a la custodia permanente del Regimiento de Granaderos a Caballo en el barrio de Palermo.

El argumento oficial: El Gobierno sostiene que el sable debe estar en su «contexto histórico natural» , la unidad militar que San Martín fundó, y que allí contará con mejores medidas de seguridad y protocolos militares.

La ceremonia en San Lorenzo: Hoy, el presidente Milei encabeza un acto en el Campo de la Gloria, San Lorenzo, Santa Fe. Por primera vez, el sable original ha sido llevado físicamente a ese lugar para conmemorar el aniversario del Combate de San Lorenzo.

El Campo de la Gloria es un sitio histórico de enorme importancia para la identidad nacional argentina. Se encuentra en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, y es el lugar exacto donde ocurrió el Combate de San Lorenzo el 3 de febrero de 1813.

Característica Detalle Ubicación San Lorenzo, Santa Fe, Argentina. Fecha del evento 3 de febrero de 1813. Protagonista General José de San Martín y sus Granaderos. Significado Símbolo de la libertad y el inicio de la gesta emancipadora.

La Polémica y el Conflicto

Este movimiento no ha estado exento de tensiones:

Renuncia en el Museo: La directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, presentó su renuncia indeclinable al oponerse al traslado, argumentando que el sable es un bien patrimonial que debe estar en un museo público y no bajo órbita exclusivamente militar. María Inés Rodríguez Aguilar es una reconocida historiadora y gestora cultural argentina, con una extensa trayectoria en la administración del patrimonio histórico nacional. Batalla Judicial: Descendientes de la familia de Rosas (quienes donaron el sable al Estado originalmente) presentaron una medida cautelar para frenar el traslado. Sin embargo, la justicia federal rechazó el pedido esta semana, permitiendo que el operativo siguiera adelante. Debate sobre el acceso: Mientras que el Gobierno asegura que el acceso público está garantizado, sectores de la oposición y algunos historiadores critican lo que llaman una «apropiación política» de un símbolo patrio para reforzar una narrativa militarista.

El Hombre, el General José de San Martín, quién liberó la mitad del continente

El Traslado

El traslado del Sable Corvo de José de San Martín es un evento cargado de simbolismo histórico y político en Argentina. No fue un simple movimiento de un objeto.

El Contexto del Traslado (2015)

El sable, que San Martín utilizó en la Guerra de Independencia y que legó a Juan Manuel de Rosas por su defensa de la soberanía nacional, se encontraba custodiado en el Museo Histórico Nacional, en Parque Lezama.

Sin embargo, tras dos robos sufridos en la década de 1960 por parte de la Juventud Peronista quienes lo «recuperaron» simbólicamente para exigir el fin de la proscripción del peronismo, el arma terminó bajo la custodia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

El Gran Día: 24 de mayo de 2015

En el marco de las celebraciones por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, se decidió que el sable debía volver a un espacio público de exhibición.

El Recorrido: El arma fue trasladada desde el Regimiento de Granaderos (Palermo) hasta el Museo Histórico Nacional (San Telmo).

La Escolta: Fue transportado en una cureña histórica, escoltado por el Escuadrón Riobamba de los Granaderos a Caballo , bajo una lluvia persistente que le dio un tono épico a la caravana.

Fue transportado en una cureña histórica, escoltado por el , bajo una lluvia persistente que le dio un tono épico a la caravana. Destino Final: Se instaló en una sala diseñada específicamente para su exhibición, dentro de una vitrina de máxima seguridad con clima controlado.

Datos Curiosos y Relevantes

La Voluntad de San Martín: En su testamento, San Martín escribió que el sable debía ser entregado a Rosas como muestra de satisfacción por la firmeza con que este sostuvo el honor de la República contra las pretensiones de las potencias extranjeras.

En su testamento, escribió que el sable debía ser entregado a como muestra de satisfacción por la firmeza con que este sostuvo el honor de la República contra las pretensiones de las potencias extranjeras. Seguridad: Hoy en día, el sable es custodiado permanentemente por una guardia de honor de los Granaderos dentro del museo, rotando cada dos horas.

El sable no es solo metal; es el símbolo de la libertad de medio continente, y eso quiere poner en juego el Presidente Javier Milei llevandolo a San Lorenzo.

Una simulación para esta nota hecha por la empresa 5G Fox de la Batalla de San Lorenzo

1. Los «Secuestros» del Sable (Década de 1960)

El sable fue robado dos veces por integrantes de la Juventud Peronista (JP). No buscaban venderlo, sino utilizarlo como una herramienta de presión política bajo la consigna de que el sable «debía estar con el pueblo».

El primer robo (12 de agosto de 1963): Un comando de cinco jóvenes entró al Museo Histórico Nacional, redujo al sereno y se llevó el arma. Dejaron un mensaje diciendo que el sable sería devuelto cuando se levantara la proscripción al peronismo y retornaran los restos de Rosas al país. Fue recuperado poco después, tras una intensa búsqueda policial.

Un comando de cinco jóvenes entró al Museo Histórico Nacional, redujo al sereno y se llevó el arma. Dejaron un mensaje diciendo que el sable sería devuelto cuando se levantara la proscripción al peronismo y retornaran los restos de Rosas al país. Fue recuperado poco después, tras una intensa búsqueda policial. El segundo robo (19 de agosto de 1965): Apenas dos años después, la JP volvió a sustraerlo. En esta ocasión, el sable estuvo oculto durante casi un año. Durante ese tiempo, circuló una leyenda (nunca confirmada del todo) de que el sable fue llevado a la casa de un militante y que incluso se «limpió» con aceite de cocina para que no se oxidara.

Consecuencia: Tras el segundo robo, el gobierno decidió que el museo no era seguro y entregó la custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo, donde permaneció bajo llave y fuera de la vista del público general durante casi 50 años.

2. Detalles Técnicos y Fabricación

Aunque lo llamamos «el sable de San Martín», técnicamente es una cimitarra de estilo oriental. San Martín lo compró en Londres en 1811, justo antes de viajar hacia Buenos Aires.