Qué hacer en Hurlingham este fin de semana: los mejores planes gratuitos al aire libre. ¡Planes gratis en el Oeste! Hurlingham se prepara para un fin de semana lleno de cultura y naturaleza. Desde shows infantiles en Plaza Ravenscroft hasta el contacto directo con la naturaleza en la Reserva Municipal, te contamos todo lo que podés hacer este sábado 7 y domingo 8 de febrero sin gastar un peso.

Para este fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero, Hurlingham tiene varias propuestas gratuitas, principalmente enfocadas en el cine y actividades al aire libre para la familia.

Cine de Terror en el Centro Cultural Marechal

Si te gusta el suspenso, este viernes comenzó un ciclo que sigue vigente durante el fin de semana (aunque las proyecciones fuertes son los viernes, el espacio suele tener muestras relacionadas).

Próxima función destacada: El viernes 13 llega Aterrados , pero este fin de semana el centro cultural funciona como punto de encuentro para fanáticos del género con charlas y ferias.

Si buscas una experiencia de terror visceral que te quite el sueño, «Aterrados» (2017) es, sin duda, una de las mejores exportaciones del cine de género argentino de los últimos años.

Dirigida por Demián Rugna, la película logra algo que pocos logran hoy: generar miedo genuino a través de lo cotidiano.

¿De qué trata?

La trama se sitúa en un barrio común del Gran Buenos Aires, donde empiezan a ocurrir fenómenos inexplicables en tres casas distintas:

Un hombre escucha voces que vienen del drenaje.

Una mujer es asesinada por una fuerza invisible en su baño.

Un niño muerto regresa de su tumba para sentarse a la mesa de su casa.

Tres especialistas en lo paranormal y un policía intentan investigar qué está pasando, descubriendo que no se trata de simples fantasmas, sino de algo mucho más intrusivo y dimensional.

¿Por qué destaca tanto?

Atributo Por qué funciona Atmósfera Logra que objetos comunes (un placard, una bacha, una cama) se vuelvan aterradores. Originalidad No depende de los tropos clásicos de Hollywood; tiene una identidad propia y muy cruda. Efectos Usa efectos prácticos de gran nivel que se sienten reales y perturbadores. Narrativa No se pierde en explicaciones innecesarias; el horror está ahí y es implacable.

Curiosidades

Reconocimiento internacional: Guillermo del Toro quedó tan impresionado con la película que en su momento se habló de que produciría un remake para el mercado anglosajón.

quedó tan impresionado con la película que en su momento se habló de que produciría un remake para el mercado anglosajón. El «Universo Rugna»: Si te gusta esta, tenés que ver «Cuando acecha la maldad» (2023), del mismo director, que elevó la vara del terror rural a nivel mundial.

Dato importante: La película brilla por su capacidad de mantener la tensión sin recurrir únicamente al jump scare barato. Es terror de concepto y de imagen.

¿Quién es Demián Rugna, Director de Cine que vive en Haedo?

Demián Rugna es actualmente uno de los directores de cine de terror más influyentes de Argentina y un referente indiscutido del género a nivel mundial.

Si te gusta el cine que te deja pensando (y un poco traumado), es probable que ya te hayas cruzado con su obra. Aquí te resumo quién es y por qué su nombre está en boca de todos:

Perfil del Director

Nacido en Haedo y recluido finalmente en Brandsen, Buenos Aires, Rugna se especializa en un terror visceral, crudo y muy arraigado a la cultura argentina, pero con una ejecución técnica que compite con las grandes ligas de Hollywood.

Hitos en su carrera

Aterrados (2017): Esta película lo puso en el mapa internacional. Es considerada por muchos como una de las mejores películas de terror de la historia del cine argentino. Logró captar la atención de figuras como Guillermo del Toro, quien se interesó en producir una versión estadounidense.

Esta película lo puso en el mapa internacional. Es considerada por muchos como una de las mejores películas de terror de la historia del cine argentino. Logró captar la atención de figuras como Guillermo del Toro, quien se interesó en producir una versión estadounidense. Cuando acecha la maldad (2023): Su salto definitivo al estrellato global. Con esta cinta ganó el premio a Mejor Película en el Festival de Sitges (el festival de cine fantástico más importante del mundo), siendo la primera película latinoamericana en lograrlo.

Su salto definitivo al estrellato global. Con esta cinta ganó el premio a (el festival de cine fantástico más importante del mundo), siendo la primera película latinoamericana en lograrlo. Estilo único: Sus historias suelen mezclar lo sobrenatural con la decadencia social, utilizando efectos prácticos impresionantes y giros de guion que rompen las reglas clásicas del género (como el famoso «nadie está a salvo»).

Año Título Rol 2007 The Last Gateway Director/Guionista 2011 No sabés con quién estás hablando Director 2017 Aterrados Director/Guionista 2022 Satanic Hispanics (Segmento: «Yo también lo vi») Director 2023 Cuando acecha la maldad Director/Guionista

Dato curioso: Además de ser cineasta, Demián es músico. De hecho, suele componer o participar activamente en la creación de las atmósferas sonoras de sus películas para maximizar la tensión.

Tardes de Verano (Infantiles y Shows)

El municipio organiza funciones de espectáculos infantiles y shows de música para toda la familia.

Cuándo: Domingo 8 de febrero, a partir de las 18:30 h.

Domingo 8 de febrero, a partir de las 18:30 h. Lugares: Plaza Ravenscroft: Av. Roca y O’Brien. Centro Recreativo Municipal: Pedro Díaz 1690.

Av. Roca y O’Brien.

Reserva Natural de Hurlingham

Un plan ideal si buscás algo más tranquilo y en contacto con la naturaleza.