La Virgen de la Tosquera: La película de terror situada en Ituzaingó

El cine nacional vuelve a posar su mirada en el Gran Buenos Aires, pero esta vez lo hace a través del prisma del terror contemporáneo y el «gótico rioplatense». La película La Virgen de la Tosquera, basada en los relatos «La Virgen de la Tosquera» y «El carrito» de la reconocida escritora Mariana Enriquez, ha generado una enorme expectativa tras su paso por festivales internacionales.

El relato se centra en Natalia, interpretada por Dolores Oliverio, una joven de 19 años de Ituzaingó que vive con su abuela Rita y los encuentros alternados con Gerardo (Dady Brieva), el novio de esta. Sin embargo, el eje dramático está marcado por el vacío: con sus padres emigrados a España tras la crisis económica y sin perspectivas de retorno o comunicación, la ausencia adulta se convierte en el cimiento del mundo que Natalia y su grupo de amigos deben aprender a habitar.

¿De qué trata La Virgen de la Tosquera y su vínculo con el Oeste?

La trama de la película nos sumerge en el verano bonaerense. El foco está puesto en tres amigas inseparables cuya dinámica cambia drásticamente con la aparición de Diego, un chico mayor que despierta en ellas una obsesión peligrosa. La historia se desplaza desde la tranquilidad residencial hacia los paisajes áridos y traicioneros de las tosqueras: pozos de extracción de tierra que, al llenarse de agua, se convierten en espejos engañosos donde la tragedia suele acechar.

En La Virgen de la Tosquera, el escenario funciona como un personaje más. Es el lugar de lo prohibido, el sitio donde los adolescentes buscan libertad pero encuentran sus miedos más profundos. La película explora cómo el deseo empieza a corromper la lealtad, derivando en rituales oscuros y una tensión que escala hasta lo insoportable. La dirección logra capturar esa atmósfera opresiva del calor del asfalto, un elemento que cualquier vecino del corredor Oeste reconoce como parte de su propia realidad.

Mariana Enriquez: La reina del terror que vive en el barrio

Para entender el fenómeno de La Virgen de la Tosquera, es indispensable conocer a su creadora. Mariana Enriquez es la máxima referente del terror actual en Argentina. Sus obras, como Las cosas que perdimos en el fuego o Nuestra parte de noche, no hablan de castillos lejanos, sino de la parada del colectivo, los edificios de monoblocks y las leyendas suburbanas. Ella ha logrado que el terror suceda en escenarios que nos resultan dolorosamente cercanos, elevando el folclore del conurbano a la literatura de culto.

El Oeste: El nuevo búnker del cine de terror argentino

El estreno de esta película refuerza una tendencia que viene creciendo: el Oeste es la cuna y el escenario predilecto de las pesadillas más exitosas del cine nacional. La Virgen de la Tosquera se suma a una lista de hitos que vinculan a nuestras localidades con el género:

Haedo y el talento de Demián Rugna: El director de Aterrados y Cuando acecha la maldad es oriundo de Haedo. Su visión del terror cotidiano ha llevado el nombre del barrio a los festivales más importantes del mundo.

Ciudad Jardín en pantalla: Muchos recordarán que Aterrados se filmó en las calles de Ciudad Jardín Lomas del Palomar, aprovechando su fisonomía particular para generar una atmósfera de extrañeza.

Hurlingham y el cine de género: El Centro Cultural Leopoldo Marechal de Hurlingham se ha consolidado como un espacio de resistencia para el género, organizando ciclos donde se proyectan clásicos como Plaga Zombie (nacida de la inventiva de Farsa Producciones en la zona de Morón/Haedo).

Ituzaingó como eje narrativo: Aunque la actriz protagonista no es oriunda de la zona en su vida real, que en la ficción se identifique a la joven como habitante de Ituzaingó aporta un realismo y una identidad que el público local agradece, conectando la narrativa con las calles que caminamos a diario.

El peligro real detrás de la ficción

Un punto clave que toca la película es el peligro de las tosqueras. Estos lugares, abundantes en zonas como Merlo o Moreno, son pozos de gran profundidad con corrientes internas que han provocado numerosas muertes. Al utilizar este escenario, La Virgen de la Tosquera conecta con un temor histórico del conurbano: el hijo que va a la tosquera y no vuelve. La película eleva esta base de realidad al plano de lo fantástico y lo místico.