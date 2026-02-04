«Eran 6 pibes y todos menores»: El desgarrador relato de una pareja asaltada en Morón

«Eran 6 pibes y todos menores». Una familia de Morón vivió una pesadilla frente a su propia casa. Daniel y Cristina fueron emboscados por una banda de seis delincuentes que, a punta de pistola y frente a su hija, les arrebataron todo. El crudo testimonio de las víctimas pone el foco en una realidad que estremece: los atacantes eran todos menores.
Acá podés ver el video. Solo tenés que hacer click sobre la imagen ❌👇:
El lugar: Ocurrió en una zona residencial de Morón, cuando la pareja llegaba a su domicilio.
La modalidad: Fue una emboscada tipo «piraña». Los delincuentes llegaron en un vehículo que habían robado previamente y los encerraron.
El relato de las víctimas: Daniel explicó con mucha impotencia que «no llegaban a los 15 o 16 años» y que se movían con una violencia impropia de su edad. Describió que lo encañonaron a él mientras otros rodeaban a Cristina para quitarle la cartera y las llaves de la camioneta Volkswagen T-Cross blanca.
Lo que se llevaron: Se llevaron el vehículo de la pareja, teléfonos y alianzas. Daniel mencionó que, a pesar de que él no se resistió, uno de los chicos «estaba muy sacado» y gatilló al aire mientras escapaban.
Daniel: «Verles las caras de nenes mientras te apuntan al pecho es lo que más te rompe la cabeza».
El lugar exacto del hecho fue la esquina de Gellyy y Obes y Mármol de Villa Sarmiento, a pocas cuadras del Colegio Ward.
Hechos Recientes en Morón y Alrededores
- Investigación por homicidio en robo (4 de febrero): La UFI N°4 de Morón está investigando un caso donde se busca un vehículo blanco (posiblemente un Fiat Argo) que fue visto en la escena donde asesinaron a un ex-policía en un intento de robo.
- Robo de moto y tiroteo (28 de enero): Dos policías (un oficial de la Ciudad y una cadete) fueron baleados en Morón cuando delincuentes intentaron robarles la moto en la calle Monte y Curupaití, cerca del hospital. El oficial recibió varios disparos y fue trasladado en estado grave.+1
- Persecución y vuelco (enero): Se registró un hecho donde delincuentes robaron un Toyota Etios, se tirotearon con la policía y terminaron chocando contra un poste. El auto fue hallado abandonado en las calles Sulivan y Heritier.
- Caso curioso del «falso testigo»: Recientemente se procesó a un hombre en Morón que fingió ser testigo de un robo motochorro para quedarse con el botín descartado por los ladrones, con el cual incluso llegó a comprarse una camioneta Honda HR-V antes de ser descubierto por las cámaras de seguridad.
Comparativo de Criminalidad en Morón (2024 – 2026)
|Categoría
|2024 (Consolidado)
|2025 (Preliminar)
|2026 (Proyectado)
|Homicidios
|Tasa moderada/baja en relación al AMBA.
|Reducción leve, siguiendo la tendencia provincial.
|Foco en prevención con la nueva Guardia Urbana.
|Robo Automotor
|Año crítico con picos en enero.
|Baja superior al 50% (agosto 2024 vs agosto 2025).
|Se espera estabilización por anillos digitales.
|Robos a Comercios
|Tendencia al alza en el primer semestre.
|Reducción del 48% (comparado enero vs julio).
|Monitoreo focalizado en centros comerciales.
|Operatividad Policial
|1,100 consultas mensuales al COM.
|+16,000 consultas mensuales (mejor tecnología).
|Ampliación de la red de cámaras y patrulleros.