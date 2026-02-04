«Eran 6 pibes y todos menores»: El desgarrador relato de una pareja asaltada en Morón

«Eran 6 pibes y todos menores». Una familia de Morón vivió una pesadilla frente a su propia casa. Daniel y Cristina fueron emboscados por una banda de seis delincuentes que, a punta de pistola y frente a su hija, les arrebataron todo. El crudo testimonio de las víctimas pone el foco en una realidad que estremece: los atacantes eran todos menores.

El lugar: Ocurrió en una zona residencial de Morón, cuando la pareja llegaba a su domicilio.

La modalidad: Fue una emboscada tipo «piraña». Los delincuentes llegaron en un vehículo que habían robado previamente y los encerraron.

El relato de las víctimas: Daniel explicó con mucha impotencia que «no llegaban a los 15 o 16 años» y que se movían con una violencia impropia de su edad. Describió que lo encañonaron a él mientras otros rodeaban a Cristina para quitarle la cartera y las llaves de la camioneta Volkswagen T-Cross blanca.

Lo que se llevaron: Se llevaron el vehículo de la pareja, teléfonos y alianzas. Daniel mencionó que, a pesar de que él no se resistió, uno de los chicos «estaba muy sacado» y gatilló al aire mientras escapaban.

Daniel: «Verles las caras de nenes mientras te apuntan al pecho es lo que más te rompe la cabeza».

El lugar exacto del hecho fue la esquina de Gellyy y Obes y Mármol de Villa Sarmiento, a pocas cuadras del Colegio Ward.

Los adolescentes en piraña atacando a la pareja para robarles

Hechos Recientes en Morón y Alrededores

Investigación por homicidio en robo (4 de febrero): La UFI N°4 de Morón está investigando un caso donde se busca un vehículo blanco (posiblemente un Fiat Argo) que fue visto en la escena donde asesinaron a un ex-policía en un intento de robo .

Robo de moto y tiroteo (28 de enero): Dos policías (un oficial de la Ciudad y una cadete) fueron baleados en Morón cuando delincuentes intentaron robarles la moto en la calle Monte y Curupaití, cerca del hospital. El oficial recibió varios disparos y fue trasladado en estado grave.+1

Persecución y vuelco (enero): Se registró un hecho donde delincuentes robaron un Toyota Etios , se tirotearon con la policía y terminaron chocando contra un poste. El auto fue hallado abandonado en las calles Sulivan y Heritier.

Caso curioso del «falso testigo»: Recientemente se procesó a un hombre en Morón que fingió ser testigo de un robo motochorro para quedarse con el botín descartado por los ladrones, con el cual incluso llegó a comprarse una camioneta Honda HR-V antes de ser descubierto por las cámaras de seguridad.

Comparativo de Criminalidad en Morón (2024 – 2026)