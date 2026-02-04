InseguridadMorónNoticias destacadas

«Eran 6 pibes y todos menores»: El desgarrador relato de una pareja asaltada en Morón

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gelly y Obes y Mármol, en Villa Sarmiento. Daniel y Cristina llegaban a su casa junto a su hija de 8 años cuando fueron emboscados por una banda de seis delincuentes que se movilizaban en un auto robado. En un ataque que duró segundos, los asaltantes —que según las víctimas eran todos menores de edad— los encañonaron y huyeron con su camioneta Volkswagen T-Cross, dejando a la familia en medio de una crisis de nervios e impotencia.

Por Andres Llinares

Publicación

«Eran 6 pibes y todos menores». Una familia de Morón vivió una pesadilla frente a su propia casa. Daniel y Cristina fueron emboscados por una banda de seis delincuentes que, a punta de pistola y frente a su hija, les arrebataron todo. El crudo testimonio de las víctimas pone el foco en una realidad que estremece: los atacantes eran todos menores.

El lugar: Ocurrió en una zona residencial de Morón, cuando la pareja llegaba a su domicilio.

La modalidad: Fue una emboscada tipo «piraña». Los delincuentes llegaron en un vehículo que habían robado previamente y los encerraron.

El relato de las víctimas: Daniel explicó con mucha impotencia que «no llegaban a los 15 o 16 años» y que se movían con una violencia impropia de su edad. Describió que lo encañonaron a él mientras otros rodeaban a Cristina para quitarle la cartera y las llaves de la camioneta Volkswagen T-Cross blanca.

Lo que se llevaron: Se llevaron el vehículo de la pareja, teléfonos y alianzas. Daniel mencionó que, a pesar de que él no se resistió, uno de los chicos «estaba muy sacado» y gatilló al aire mientras escapaban.

Daniel: «Verles las caras de nenes mientras te apuntan al pecho es lo que más te rompe la cabeza».

El lugar exacto del hecho fue la esquina de Gellyy y Obes y Mármol de Villa Sarmiento, a pocas cuadras del Colegio Ward.

Los adolescentes en piraña atacando a la pareja para robarles
Los adolescentes en piraña atacando a la pareja para robarles

Hechos Recientes en Morón y Alrededores

  • Investigación por homicidio en robo (4 de febrero): La UFI N°4 de Morón está investigando un caso donde se busca un vehículo blanco (posiblemente un Fiat Argo) que fue visto en la escena donde asesinaron a un ex-policía en un intento de robo.
  • Robo de moto y tiroteo (28 de enero): Dos policías (un oficial de la Ciudad y una cadete) fueron baleados en Morón cuando delincuentes intentaron robarles la moto en la calle Monte y Curupaití, cerca del hospital. El oficial recibió varios disparos y fue trasladado en estado grave.+1
  • Persecución y vuelco (enero): Se registró un hecho donde delincuentes robaron un Toyota Etios, se tirotearon con la policía y terminaron chocando contra un poste. El auto fue hallado abandonado en las calles Sulivan y Heritier.
  • Caso curioso del «falso testigo»: Recientemente se procesó a un hombre en Morón que fingió ser testigo de un robo motochorro para quedarse con el botín descartado por los ladrones, con el cual incluso llegó a comprarse una camioneta Honda HR-V antes de ser descubierto por las cámaras de seguridad.

Comparativo de Criminalidad en Morón (2024 – 2026)

Categoría2024 (Consolidado)2025 (Preliminar)2026 (Proyectado)
HomicidiosTasa moderada/baja en relación al AMBA.Reducción leve, siguiendo la tendencia provincial.Foco en prevención con la nueva Guardia Urbana.
Robo AutomotorAño crítico con picos en enero.Baja superior al 50% (agosto 2024 vs agosto 2025).Se espera estabilización por anillos digitales.
Robos a ComerciosTendencia al alza en el primer semestre.Reducción del 48% (comparado enero vs julio).Monitoreo focalizado en centros comerciales.
Operatividad Policial1,100 consultas mensuales al COM.+16,000 consultas mensuales (mejor tecnología).Ampliación de la red de cámaras y patrulleros.
Un ataque brutal: El «falso taekwondista» de Morón

