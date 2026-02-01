Un ataque brutal: El «falso taekwondista» de Morón

Un ataque brutal. El pasado jueves 29 de enero, alrededor de las 14:00 horas, la tranquilidad de Villa Sarmiento se vio rota por un hecho de inseguridad tan insólito como violento. Una pareja de jubilados —un hombre de 81 años y su esposa de 74— regresaba a su hogar tras una consulta médica (el hombre padece una afección en la rodilla), cuando fueron emboscados en la calle Brasil por dos delincuentes en moto.

La táctica del disfraz y la emboscada

Lo que más llamó la atención de los testigos y de los investigadores fue la vestimenta del asaltante que descendió del vehículo: lucía un dobok de taekwondo (uniforme blanco) completo, con un cinturón verde.

Esta indumentaria, lejos de ser un signo de disciplina, fue utilizada como un «camuflaje» para pasar desapercibido en una zona con varios clubes y gimnasios. Sin embargo, la brutalidad del ataque desmintió cualquier código deportivo: el delincuente abordó a la pareja por la espalda empuñando un arma de fuego.

El hecho ocurrió el pasado jueves 29 de enero de 2026, a las 14:10 horas.

Violencia extrema y resistencia

El asalto escaló rápidamente en agresividad:

El ataque al hombre: Al intentar resistir el arrebato de su morral, el jubilado de 81 años fue golpeado con un violento culatazo en la cabeza , lo que lo dejó tendido e indefenso en la vereda.

Al intentar resistir el arrebato de su morral, el jubilado de 81 años fue golpeado con un , lo que lo dejó tendido e indefenso en la vereda. La reacción de la mujer: En medio del pánico, la señora de 74 años logró reaccionar con rapidez y arrojó su cartera hacia el jardín de una casa vecina . Esta maniobra evitó que le robaran sus pertenencias, pero desató la furia de los atacantes.

En medio del pánico, la señora de 74 años logró reaccionar con rapidez y . Esta maniobra evitó que le robaran sus pertenencias, pero desató la furia de los atacantes. Agresión innecesaria: Antes de huir con el morral del hombre, los delincuentes no se conformaron con el botín y continuaron golpeando a ambos con patadas y piñas mientras estaban en el suelo.

Fuga y estado actual

Los delincuentes escaparon en una moto (aparentemente una Honda Twister negra) conducida por un cómplice que esperaba con el motor en marcha. Las víctimas fueron asistidas por vecinos que salieron tras escuchar los gritos y el ruido del forcejeo.

Situación actual:

Salud: El hombre se recupera del traumatismo en la cabeza, aunque ambos permanecen en estado de shock por la saña del ataque.

El hombre se recupera del traumatismo en la cabeza, aunque ambos permanecen en estado de shock por la saña del ataque. Investigación: La policía de Morón analiza las cámaras del COM y ha iniciado un relevamiento en gimnasios de la zona para intentar identificar al sospechoso por el cinturón y el uniforme. Se han intensificado los operativos de saturación en los accesos a Villa Sarmiento para dar con la moto.

Este hecho se suma a una semana negra en Morón, marcada también por el ataque a los dos policías en la calle Curupaytí, lo que ha puesto a las fuerzas de seguridad en estado de alerta máxima en todo el distrito.