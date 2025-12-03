Escrache en Morón, de las paredes a la TV

Escrache en Morón. Causó sorpresa el viernes, cuando los trabajadores municipales fueron al cajero automático a cobrar sus haberes y se encontraron con importantes recortes. De inmediato, durante el fin de semana, se organizó un escrache con pintadas en las paredes del municipio. Y 48 horas después comenzaron a aparecer en América24.

Los reclamos que al menos llegaron a este medio fueron:

1- La baja como trabajador temporal luego de trabajar todo noviembre. O sea, trabajo el mes completo pero no tenía el dinero depositado.

2 – Reducción de horas extras. Aquel trabajador y trabajadora que realizó más de 40 horas extras durante el mes, sólo cobrará ese monto. Si realizó 100, 60 le quedarán a deuda.

3 – Todos los trabajadores que realizaron pedidos de adelantes o tomaron créditos, fueron debitadas las sumas en su totaliad.

El peor de los rumores para diciembre: que habrá bajas enteras en todas las áreas municipales.

La causas: el Gobierno Local no tiene el dinero suficiente para solventar los haberes de los casi 8.000 trabajadores municipales.

Otro punto importante: El Gobernador Axel Kicillof, marginado de manera anticonstitucional de las políticas del Gobierno Nacional, no consigue conformar quórum para endeudar la Provincia de Buenos Aires y así distribuir fondos a los municipios más complicados.

El caso Morón no es tan grave. Por falta de tramitación de licitaciones o concursos de precios en contrataciones de servicios, falta de implementación de los Sistemas de Crédito Público, Inversión Pública y Administración de Ingresos Públicos (RAFAM) y la presentación fuera de término de registros contables se le aplicó una multa de $200.000 al intendente Lucas Ghi y al contador Pablo Fiorentini.

No se puede decir que hay un desmanejo como en otros casos, pero sí que falto previsión, cayó la tasa de cobrabilidad y finalmente sumarse al Movimiento Derecho al Futuro, sólo redundó que Lucas Ghi tendrá dos concejales más propios, ninguna obra y no habrá fondos frescos para diciembre.

Escrache en Morón: el video que todos recuerdan

Morón de Ajuste, comenzó la Fase II

Ahora bien, qué pasará y que posiciones tomarán aquellos que se autoproclaman peronistas ante el despido de «compañeros trabajadores», como suelen llamarlos, sin excusa aparente excepto la falta de dinero, no sabe cuál será aún.

Renunciarán a sus cargos, donarán parte de sus sueldos, se plegarán al trabajo a reglamento que ya dictaminó el Sindicato de Trabajadores Municipales que tiene a Daniel Torrea como Secretario General en funciones o a Gustavo Sanz como Secretario General Electo con el 76% de los votos.

Parece imposible saberlo porque el PJ ni ninguna de las agrupaciones que lo conforman se han pronunciado. Este sentimiento de soledad hizo que los trabajadores salieran en su propia defensa con un escrache pintando las paredes del municipio y que luego supo levantar América 24.

Daniel Torrea tratado de traidor en las paredes del municipio luego de los despidos y recortes de horas extras

Aún no han fijado posición ni como bloque políticos bajo de denominación de Fuerza Patria, ni como Partido Justicialista.

Pero ello, todos esperan una definición ya que perder el trabajo justo en el mes de diciembre es catastrófico.

A su vez, los dos operadores de América 24, Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, exhiben en conflicto como un problema interno del peronismo cuando el intendente Lucas Ghi, si bien salió de Nuevo Encuentro para pasarse a Movimiento Derecho al Futuro, confirmó que no tenía pensado afiliarse al PJ.

La frase «no son rumores» surgió a partir de la noticia. Todo los recortes de sueldos y despidos comenzaron el viernes, por lo cual durante el fin de semana la información circuló de manera artesanal.

Gustavo Sanz es el nuevo Secretario General del Gremio, pero asumirá en meses, por lo tanto puede pronunciarse pero no tomar medidas. Este medio supo que ya habló con el intendente Lucas Ghi y le manifestó su total desacuerdo con la medida implementada y la forma en que se comunicó.

Una clara advertencia: «Con los Municipales No». Podrá escalar el conflicto. Quién será capaz de pararlo?

La crisis más fuerte entre el Municipio y el Sindicato Municipal se produjo entre 2001 y 2003. La economía actual no es muy distinta. Recesión, baja de la recaudación, endeudamiento, falta de reservas, recortes en salud y educación. Tal disparé otra revuelta. Tal vez no ya que el Gobierno Nacional «antiplanero» aumentó la Asignación Universal por Hijo desde su creación en 2009.

La Declaración de Alerta y Movilización en el Hospital Morón y pensar que la actual conducción de la salud pública local salió de la Asociación de Profesionales del Hospital Morón