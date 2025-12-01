Fue durante 2003, año electoral pero de una crisis económica profunda. Se trató de una pelea gremial que se extendió por meses luego de la crisis económica que originó la Alianza y desembocó en la quema de las cuatro esquinas del Palacio Municipal y más.

El día que incendiaron el Municipio de Morón fue porque los haberes habían caído fuertemente y el Sindicato de Trabajadores Municipales que había lanzado un Plan de Lucha, ese día lo puso en rojo.

Así quedó el acceso Principal al Palacio Municipal

El Plan de Lucha se inició en el verano de 2002 cuando el Ministro de Economía Domingo Cavallo instaló el corralito absorbiendo todos los ahorros de los argentinos. Desde entonces, los municipales no tuvieron paz y cobraban en Patacones sin opción.

El Sindicato Municipal inicia el fuego frente a la puerta principal del Concejo Deliberante

Este fue el video del lanzamiento del Plan de Lucha de Carlos Rodríguez:

Como sucede siempre, los más perjudicados fueron los trabajadores. También los municipios porque el Gobierno Nacional no giraba aportes para compensar las cuentas y las comunas sólo recibían ayuda de la Provincia de Buenos Aires en ese entonces en mano de Felipe Solá.

Aquel día de agosto de 2003, el Sindicato de Trabajadores Municipales tenían un Plan A, nada más, no había Plan B. Estaban dispuesto a todos. Así que en un hermetismo total, se concentraron a las 4 AM para iniciar la protesta, juntaron combustible, los neumáticos, los colocaron ordenadamente en las cuatro esquinas de la municipales y les arrojaron un fósforo.

Esquina de San Martín y Buen Viaje y una nube de humo denso

Sindicato Municipal de Morón 2003, prende por madrugada también la esquina de San Martín y Almirante Brown

El dirigente Carlos Rodríguez (en la foto de portada) conducía el Sindicato Municipal de la calle San Martín 350. Había llegado a la conducción del gremio en 1999 con un fuerte respaldo del peronismo.

La esquina de Belgrano y Brown. El fuego fue tan fuerte que partió los blindex de los locales comerciales

La fotos que aquí se exhiben son las que pudo tomar Anticipos Diario cuando llegó al lugar. Ya había fuego, bomberos, la Infantería y algunos dirigentes aún que querían que los atiendan.

Los manifestantes discuten con la Infantería. No pasó a mayores.

Pero pese a sus intenciones, nadie los atendería aquel día de fuego y protesta.

Protesta Sindicato Municipal de Morón 2003 con la Infantería sobre la calle Brown en la puerta de acceso principal

Por las dudas, más infantes. Iba a poder subir al primer piso.

Protesta Sindicato Municipal de Morón 2003: El primer piso lleno de infantes

La Infantería llegó después con caras de malos y palos en mano

El hall de acceso sobre la Plaza General San Martín

Para 2003, luego de un año de corralito, crisis económica, reducción de personal en todas las áreas, finalmente el Sindicato Municipal liderado por Carlos Rodríguez se desató.

Una madrugada colocaron gomas en las cuatro esquinas del Palacio Municipal en épocas que gobernaba Martín Sabbatella. También frente al portón que da a la Plaza General San Martín y en la puerta de blindex del Concejo Deliberante.

En la esquina del San Martín y Buen a metros del Colegio San José

Para las 10.00 horas, las cuatro esquinas de Morón ardían, era irrespirable y la protesta creció.

No hubo saqueos, ni violencia. Tampoco autos incendiados. Humo de gomas quemadas en toda el área central y los comercios cercanos tuvieron que cerrar.

Sindicato Municipal de Morón, un dirigente anima el fuego

El portón de acceso al Concejo Deliberante luego del incendio

A causa del calor, algunos vidrios incluso se partieron. La pelea fue entre un gremio de raíz peronista con base de trabajadores municipales y en ese entonces el Gobierno Local de los que se llamaría Nuevo Morón, la semilla que haría crecer a Nuevo Encuentro.

Luego de esa pelea, que fue el combate sindical más fuerte desde la apertura democrática, el Sindicato Municipal y el Departamento Ejecutivo no tuvieron diálogo por cuatro años.

Así se veía la calle Brown luego de la quema y la protesta

Protesta Sindicato Municipal de Morón 2003 por la mañana