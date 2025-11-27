Black Friday 2025: fechas, descuentos y claves para comprar seguro

Black Friday 2025: qué esperar del evento de descuentos en Argentina

El Black Friday 2025 se realizará del 28 de noviembre al 1 de diciembre, un período en el que marcas de indumentaria, tecnología, turismo, electrodomésticos y supermercados ofrecerán rebajas que, según estimaciones del sector, podrían alcanzar hasta 50%, junto con planes de pago en cuotas sin interés.

El evento, que en sus inicios fue exclusivo de Estados Unidos tras el Día de Acción de Gracias, se expandió a nivel global y hoy forma parte del calendario comercial argentino. Su crecimiento también lo convirtió en una alternativa estratégica para realizar compras anticipadas antes de la temporada navideña, especialmente en rubros de alto costo como electrónica y viajes.

Rubros que ofrecerán descuentos:

Indumentaria y calzado

Tecnología y computación

Electrodomésticos y artículos para el hogar

Supermercados y retail

Turismo, hoteles y transporte

Productos para mascotas

Servicios y asistencia al viajero

Fabricación y venta de dispositivos electrónicos

Entre las empresas que ya confirmaron su participación figuran Devré, Lenovo, Carrefour, NH Hotels, Puppis, Megatone, Plataforma 10, Samsung, Nike, Puma, HP, Universal Assistance, Latam y Almundo, entre otras.

Black Friday 2025: recomendaciones clave para evitar estafas

El aumento de operaciones online durante el Black Friday también viene acompañado por un incremento en intentos de fraude digital. Especialistas en ciberseguridad advierten que el phishing continúa siendo la modalidad más utilizada para engañar a usuarios a través de correos, mensajes, redes sociales o sitios falsos que simulan ser tiendas oficiales.

Para minimizar riesgos, se recomienda: