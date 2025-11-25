Noticias destacadasEconomíaPolítica

Servicios y transporte: el costo de la canasta aumentó 525% desde que asumió Milei

El último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET, afirmó que el gasto en servicios y transporte aumentó un 1,8% interanual en noviembre en el AMBA.

Por Aldana Farinelli

Servicios y transporte

El aumento de servicios y transporte desde que asumió Milei

Un hogar promedio del AMBA requirió en noviembre un presupuesto de $173.480 incluyendo gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público para una familia.

Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET. El estudio marca que el costo de la canasta de servicios subió un 1,8% respecto al mes anterior y se ubica un 30% por encima de los valores registrados en el mismo mes de 2024.

Gastos mensuales desglosados:

  • Transporte: $81.233
  • Electricidad: $37.098
  • Gas: $24.071
  • Agua: $31.078

En transporte, hay una brecha significativa entre lo que paga el usuario y el costo real del servicio. Si bien el boleto de colectivo promedio se ubica en $592,2, el costo sin subvención sería de $1.662.

Si se compara con diciembre de 2023, asunción de Milei, los servicios públicos aumentaron un 525% de la siguiente forma:

  • Transporte: +912%
  • Gas: +748%
  • Agua: +365%
  • Luz: +263%

En ese mismo período la inflación acumulada es del 240% ya que la canasta del IPC tiene más de 20 años y está desactualizada, por lo que le da poco peso al aumento de los servicios. Siendo los alimentos lo que más influye en el número final.

Aumentos en noviembre

  • Transporte: El costo promedio del boleto subió un 6,6%.
  • Energía eléctrica: Alzas del 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el variable.
  • Gas: Aunque aumentaron los cargos fijos (3,5%) y variables (4%), el impacto final se vio atenuado por la reducción en el consumo por el fin del invierno
  • Agua: Hubo un incremento en el cuadro tarifario

