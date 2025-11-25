Servicios y transporte: el costo de la canasta aumentó 525% desde que asumió Milei

El aumento de servicios y transporte desde que asumió Milei
Un hogar promedio del AMBA requirió en noviembre un presupuesto de $173.480 incluyendo gastos de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público para una familia.
Los datos se desprenden del último Reporte de Tarifas y Subsidios realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el CONICET. El estudio marca que el costo de la canasta de servicios subió un 1,8% respecto al mes anterior y se ubica un 30% por encima de los valores registrados en el mismo mes de 2024.
Gastos mensuales desglosados:
- Transporte: $81.233
- Electricidad: $37.098
- Gas: $24.071
- Agua: $31.078
En transporte, hay una brecha significativa entre lo que paga el usuario y el costo real del servicio. Si bien el boleto de colectivo promedio se ubica en $592,2, el costo sin subvención sería de $1.662.
Si se compara con diciembre de 2023, asunción de Milei, los servicios públicos aumentaron un 525% de la siguiente forma:
- Transporte: +912%
- Gas: +748%
- Agua: +365%
- Luz: +263%
En ese mismo período la inflación acumulada es del 240% ya que la canasta del IPC tiene más de 20 años y está desactualizada, por lo que le da poco peso al aumento de los servicios. Siendo los alimentos lo que más influye en el número final.
Aumentos en noviembre
- Transporte: El costo promedio del boleto subió un 6,6%.
- Energía eléctrica: Alzas del 3,6% en el cargo fijo y 3,8% en el variable.
- Gas: Aunque aumentaron los cargos fijos (3,5%) y variables (4%), el impacto final se vio atenuado por la reducción en el consumo por el fin del invierno
- Agua: Hubo un incremento en el cuadro tarifario