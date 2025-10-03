Cada vez más empresas internacionales se van de la Argentina con Milei

Cada vez más empresas internacionales se van de la Argentina con Milei en un escenario marcado por la recesión, la caída del consumo y la incertidumbre económica. En menos de dos años de gestión, al menos 16 multinacionales confirmaron su salida del país y varias más negocian desprenderse de activos en sectores estratégicos como el consumo masivo, la salud, los medios, la industria automotriz y el retail.

La economía argentina atraviesa un escenario complejo que impulsa la salida de grandes compañías. El fenómeno de las empresas internacionales que se van de la Argentina con Milei no es nuevo, pero se intensificó en los últimos meses con la decisión de gigantes de distintos rubros de abandonar el país o traspasar sus activos a capitales locales.

Los casos de peso que se sumaron

En las últimas semanas se sumaron:

Burger King , operada por Alsea, puso en venta su operación de más de 100 locales.

, operada por Alsea, puso en venta su operación de más de 100 locales. Swiss Medical tomó el control total de Diagnóstico Maipú, hasta ahora en manos del grupo brasileño Dasa.

tomó el control total de Diagnóstico Maipú, hasta ahora en manos del grupo brasileño Dasa. Paramount anunció su retiro y la venta de Telefé .

anunció su retiro y la venta de . Carrefour avanza en un proceso de venta de más de 600 locales.

avanza en un proceso de venta de más de 600 locales. InterCement , dueña de Loma Negra , planea su salida.

, dueña de , planea su salida. El fabricante estadounidense Magnera cerró su planta en Pilar.

Sectores clave afectados

La lista de empresas internacionales que se vantambién alcanza a la industria automotriz, el consumo masivo, la tecnología, el agro, los seguros y las finanzas:

Nissan dejó de fabricar autos en el país.

dejó de fabricar autos en el país. Mercedes-Benz transfirió su operación al Grupo ST.

transfirió su operación al Grupo ST. Clorox y P&G vendieron sus operaciones a grupos locales.

y vendieron sus operaciones a grupos locales. Xerox e Internexa se retiraron del negocio tecnológico.

e se retiraron del negocio tecnológico. Nutrien puso en venta su participación en Profertil .

puso en venta su participación en . Prudential Financial se retiró del mercado de seguros argentino.

se retiró del mercado de seguros argentino. HSBC vendió toda su operación al Grupo Galicia.

Un escenario de incertidumbre

La retirada también incluye a energéticas como TotalEnergies y Raízen, que buscan desprenderse de activos estratégicos. Para los analistas, la aceleración de las empresas internacionales que se van responde a la caída del consumo, la inflación, los altos costos operativos y la falta de previsibilidad.

En este contexto, cada salida impacta no solo en el empleo y la producción, sino también en la confianza de los inversores extranjeros sobre el futuro del mercado argentino.

Los que aprovechan el panorama

Mientras las internacionales reducen exposición a la Argentina, grupos argentinos aprovechan para expandirse. Newsan, Swiss Medical, Galicia, DGSA, Inverlat y Apex Capital son algunos de los actores que ganaron terreno en sectores antes dominados por capitales extranjeros.