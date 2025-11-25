EconomíaNacionales

ANSES: Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2025

Por Aldana Farinelli

Publicación

jubilados en diciembre

Cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2025

Con el registro de IPC de octubre quedaron actualizadas las nuevas cifras que influyen en cuánto cobran los jubilados en diciembre de 2025 entre la liquidación mensual, el bono extraordinario y la segunda cuota del aguinaldo.

ANSES actualizó los valores de los haberes previsionales de diciembre en un 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre.

De esta forma, los montos actualizados son:

  • Jubilación mínima: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38
  • Jubilación máxima: $2.293.796,92 + aguinaldo= $3.440.695,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

La segunda cuota del SAC (Sueldo Anual Complementario) para jubilados y pensionados se entrega en la misma fecha de cobro que la prestación principal.

El bono de $70.000 se acredita directamente con los haberes y está destinado a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM. Para quienes tengas haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

Como cada mes, las fechas de cobro para las jubilaciones y pensiones dependen de la terminación del DNI y se extienden a lo largo del mes.

Dicho bono permanece sin aumentos y sigue siendo de $70.000, para quienes perciben la mínima. La suma se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

