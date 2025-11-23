Quién es Carlos Alberto Presti: Es el primer militar desde 1983 en asumir un ministerio. Además, es hijo del represor Roque Presti, comandante del Regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la dictadura.

“Una persona con intachable carrera militar”. Así presentó el Gobierno Nacional de Javier Miliei al nuevo Ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti, el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército. A partir de ahora, el hijo de Carlos Roque Presti, quien estuvo al frente del regimiento de Infantería 7 de La Plata durante la última dictadura cívico militar, será el reemplazante de Luis Petri, quién ocupará una banca en la Cámara de Diputados.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en el que también confirmó a Alejandra Monteoliva como la sucesora de Patricia Bullrich en el ministerio de Seguridad.

“El actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, el Teniente General Carlos Alberto Presti, dejará su cargo para asumir como el nuevo Ministro de Defensa”, anunció el texto oficial y agregó: “por primera vez desde el regreso de la democracia, una persona con intachable carrera militar que ha llegado al más alto rango en su escalafón estará al frente del Ministerio que está encargado de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas, inaugurando una tradición que esperamos que la dirigencia política continúe de aquí en adelante y dando por finalizado la demonización de nuestros oficiales, suboficiales y soldados”.

Sin embargo, pese a su conducta intachable, Carlos Alberto Presti nunca se expresó contra los crímenes de de la dictadura genocida ni a los cometidos por su padre.

Carlos Roque Presti, su padre, murió impune pero imputado por estar a cargo de lo que se conocía como el Área Operacional 113 —el país estaba dividido en áreas, para que cada una se encargara de la represión de su zona— y él estaba al frente del regimiento de Infantería 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). Y para esto no hay excusas.

A su vez, mientras Presti hijo era nombrado al frente del Ejército, desde la Asamblea Desobediente –integrada por hijas, hijos y familiares de genocidas que militan desde 2017– repudiaron su nombramiento y manifestaron que no se conocé a Presti una declaración de condena a lo sucedido durante los años del Terrorismo de Estado.

Quién es Carlos Alberto Presti

Presti ingresó al Colegio Militar de la Nación el 14 de febrero de 1984 y el 17 de diciembre de 1987 egresó como subteniente del arma de infantería con orden de mérito 13 sobre 115 graduados de la promoción 118 de dicha academia de formación de oficiales del Ejército Argentino.

Siendo Coronel, Carlos Presti fue nombrado subdirector del Colegio Militar de la Nación el 19 de diciembre de 2019.[11]​ y posteriormente, el 14 de diciembre de 2020, como director, cargo que ejerció hasta el 17 de febrero desde 2022.​

El Teniente General de 59 años tuvo bajo su mando como Jefe del Estado Mayor General del Ejército a 55.000 hombres y mujeres. Presti egresó del Colegio Militar de la Nación en 1987. Proviene del arma de Infantería. Fue jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar. Tiene aptitud de comando.

También estuvo en la misión de paz en Haití y fue agregado en Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua durante el gobierno de Macri.

Ahora, tendrá la misión de reemplazar en el Ministerio de Defensa a Luis Petri, el mismo que le tomó juramento en enero de 2024 en el Regimiento de Patricios cuando tomó el mando del Ejército.