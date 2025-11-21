Sin categorizar

Cronograma de servicios en Morón por el fin de semana largo

El Municipio informó el cronograma de servicios durante los feriados del viernes 21 y lunes 24 de noviembre. Las dependencias municipales y las Unidades de Gestión Comunitaria permanecerán cerradas.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Morón anunció el cronograma de servicios públicos en el que las áreas municipales modificarán su modalidad de atención.

El cronograma será de la siguiente manera:

Salud

  • El Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) mantendrá su guardia activa las 24 hs.
  • El Centro de Salud Dr. Spríngolo (Galán 655, El Palomar), de 8 a 20 hs
  • El Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón sur), de 8 a 19 hs.

Deporte

  • Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar) abrirá sus puertas de 7 a 22 hs
  • Parques Deportivos de El Palomar (Derqui y José Rodó) y de Castelar (Arena 3300) funcionarán de 8 a 20 hs.

Naturaleza

  • La Reserva Natural Urbana de Castelar (Cnel. Arena 3202) y la Reserva Natural El Palomar (Derqui y Corvalán) estarán abiertas al público de 9 a 18.30 hs
  • También lo harán el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal (Stevenson 2355, Morón sur) y la Estación Ambiental ubicada dentro de la Reserva de El Palomar, en ambos casos de 9 a 18 hs.

Otros

  • El Cementerio Municipal abrirá únicamente para visitas, de 8 a 16 hs.
  • La recolección de residuos domiciliaria mantendrá su servicio habitual, de domingo a viernes de 18 a 21 hs.

Ante cualquier urgencia, se puede llamar al 911 para Policía, al SAME–SAMPI al 107, 4609-2211, 4609-2290 o 0800–345–7263, y a Bomberos al 100.

