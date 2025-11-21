Cronograma de servicios en Morón por el fin de semana largo

Cronograma de servicios en Morón

El Municipio de Morón anunció el cronograma de servicios públicos en el que las áreas municipales modificarán su modalidad de atención.

El cronograma será de la siguiente manera:

Salud

El Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) mantendrá su guardia activa las 24 hs.

El Centro de Salud Dr. Spríngolo (Galán 655, El Palomar), de 8 a 20 hs

El Centro de Salud Dr. Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón sur), de 8 a 19 hs.

Deporte

Polideportivo Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar) abrirá sus puertas de 7 a 22 hs

Parques Deportivos de El Palomar (Derqui y José Rodó) y de Castelar (Arena 3300) funcionarán de 8 a 20 hs.

Naturaleza

La Reserva Natural Urbana de Castelar (Cnel. Arena 3202) y la Reserva Natural El Palomar (Derqui y Corvalán) estarán abiertas al público de 9 a 18.30 hs

También lo harán el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal (Stevenson 2355, Morón sur) y la Estación Ambiental ubicada dentro de la Reserva de El Palomar, en ambos casos de 9 a 18 hs.

Otros

El Cementerio Municipal abrirá únicamente para visitas, de 8 a 16 hs.

La recolección de residuos domiciliaria mantendrá su servicio habitual, de domingo a viernes de 18 a 21 hs.

Ante cualquier urgencia, se puede llamar al 911 para Policía, al SAME–SAMPI al 107, 4609-2211, 4609-2290 o 0800–345–7263, y a Bomberos al 100.