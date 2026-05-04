Sin categorizar Con Fecha 4 de Mayo de 2026 se llama a Licitación Por Andres Llinares Publicación 04/05/2026 WhatsAppFacebookXEmail Licitación Mayo Licitación Pública N° 16-26 WhatsAppFacebookXEmail Noticias relacionadas Lluvias y tormentas: 3 días de alerta por ciclogénesis en el AMBA El alivio térmico de las últimas horas tiene fecha de vencimiento. Las lluvias y tormentas regresarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como... Deportivo Morón aplastó a Colón, recuperó la cima y sacudió la Zona A (Video de los goles) Deportivo Morón dio un golpe de autoridad en el Nuevo Francisco Urbano, venció con claridad a Colón por 2 a 0 y volvió a... Avanza la repavimentación integral de la Avenida Vergara en Hurlingham Avanza la repavimentación integral de la Avenida Vergara. Ya es una realidad visible en Hurlingham. A dos semanas del inicio de los trabajos, la... Crisis en Ganadera San Roque: se cayó el convenio con el frigorífico y peligra la reapertura Se cayó el convenio con el frigorífico. La incertidumbre laboral volvió a instalarse con fuerza en el sector cárnico local luego de confirmarse que...