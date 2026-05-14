Anticipos Diario mantiene desde hace años un vínculo estrecho, directo y permanente con los vecinos de Morón, Ituzaingó y Hurlingham. Son las principales fuentes de información de este medio que hemos construido durante 27 años. Y ahora amplía aún más ese espacio porque el mundo digital no tiene principio ni fin.

Así que recuerden todos que recibimos: reclamos, denuncias, propuestas, fotos, videos, demandas, necesidades, todo lo que les llame la atención o necesite el barrio o algún vecino en particular. Así Anticipos Diario sabrá que ocurre todos los días en cada barrio.

La idea es simple: que los vecinos no sólo lean noticias, sino que también puedan aportar información y convertirse en protagonistas de la agenda informativa a través de nuestro celular que está las 24 horas prendido y es: 11 – 5 -308 – 1445.

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Un canal directo con los vecinos

A través de Anticipos Diario Área Digital, los lectores pueden enviar: A) información periodística; B) reclamos barriales; C) denuncias; D) demandas vecinales; E) propuestas; F) fotos; G) videos; H) problemas de infraestructura; I) situaciones de inseguridad; J) historias solidarias o hechos que merezcan difusión e incluso, historias de vida.

Muchas veces, situaciones importantes que afectan a un barrio no llegan a los medios porteños por razones obvias. Por eso, el objetivo es construir un canal directo donde los vecinos puedan mostrar lo que sucede en su ciudad y hacer escuchar su voz.

Una calle destruida, luminarias apagadas, pérdidas de agua, problemas de tránsito, conflictos vecinales o incluso iniciativas positivas también forman parte de la información cotidiana del territorio, todos son fragmentos con los que armamos Anticipos Diario y para eso contamos con vos.

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Del WhatsApp al portal

El funcionamiento es directo e inmediato. Los vecinos pueden enviar mensajes, fotos, videos o datos a través de los canales de contacto del medio y el equipo periodístico analiza cada situación para verificarla y transformarla en una cobertura periodística.

En muchos casos, una imagen enviada por un lector o un simple mensaje puede convertirse en una investigación, un informe especial o una nota que termine generando respuestas oficiales para Anticipos Diario. Cada línea informativa es un mundo.

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Información territorial las 24 horas

Desde su nacimiento en 1998, Anticipos Diario mantuvo una fuerte identidad territorial. Primero en formato papel y luego en digital, el medio consolidó una cobertura enfocada en la realidad cotidiana del oeste bonaerense.

Con las nuevas tecnologías, el contacto con lectores y vecinos se volvió permanente. WhatsApp y las redes sociales permitieron acelerar la llegada de información y fortalecer la participación ciudadana dentro de la construcción periodística.

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Por eso, el portal apuesta a una idea central: que la comunidad no sea solamente espectadora de las noticias, sino también parte activa de ellas.

Un medio abierto a la comunidad

El equipo de Anticipos Diario Área Digital trabaja de lunes a lunes las 24 horas con guardias periodísticas rotativas para mantener actualizado el portal y sostener el contacto permanente con los vecinos.

La propuesta combina actualidad, análisis político, informes especiales, historias locales y participación ciudadana, con una premisa clara: detrás de cada mensaje, foto, video o información enviada por un vecino, puede existir una historia importante que merece ser contada.

De esta manera esperamos estar bien, más y mejor conectados con cada suscriptor de Anticipos Diario, con cada vecino para reflejar un problema, un conflicto, una demanda y avanzar con soluciones colectivas.

No podemos resignarnos a que el Estado se retire y nos quedemos con los brazos cruzados. Si podemos ir a la guerra o votar, también podemos opinar y defendernos de ataques institucionales como los que el Estado plantea hoy al reducir los subsidios de los discapacitados o los remedios a los jubilados.

Eso no es justo mientras un puñado vive de las expensas de los que producen.

Por estos motivos, Anticipos Diario jamás será un diario sistémico sino que interpelará cada aspecto de nuestra sociedad. Nos hace falta. Y hacemos periodismo en serio. No somos ni vamos a ser parte del sistema. Anticipos Diario se rebela contra eso. Tampoco queremos quedarnos en la lamparita que no funciona o repetir todos los días casos policiales por el simple hecho de convertir el morbo en tráfico de visitas. Ese no fue el origen de Anticipos Diario.

El origen fue decir lo que nadie quiere escuchar, escribir lo que nadie quiere leer. Y acá estamos después de 27 años.

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