Lluvias y tormentas: 3 días de alerta por ciclogénesis en el AMBA

El alivio térmico de las últimas horas tiene fecha de vencimiento. Las lluvias y tormentas regresarán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como consecuencia de una ciclogénesis que comenzará a desarrollarse promediando la semana.

No se trata de un chaparrón pasajero, sino de la formación y profundización rápida de un sistema de baja presión que podría estancar la inestabilidad durante varios días consecutivos. Tras un fin de semana de frío extremo, el aumento de la humedad preparará el terreno para ráfagas del sector este y precipitaciones de variada intensidad que afectarán la movilidad urbana originando lluvias y tormentas.

El miércoles marcará un quiebre que obligará a retomar el uso de paraguas y abrigo pesado, con máximas que no superarán los 15 grados y escasa amplitud térmica con lluvias y tormentas.

Para este lunes, la jornada se presenta con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilan entre los 7 y 22 grados. Aunque el aire seco todavía domina, el incremento paulatino de la humedad es el primer síntoma del cambio que se avecina.

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El cronograma del quiebre: del sol a la ciclogénesis

El martes funcionará como la antesala del fenómeno. Se prevé un leve ascenso térmico con una mínima de 14 grados y una máxima cercana a los 23. Sin embargo, el cielo mayormente nublado y el ambiente pesado confirmarán que las condiciones para las lluvias y tormentas están dadas.

El miércoles será el día del quiebre definitivo. Los modelos meteorológicos anticipan el desarrollo de la ciclogénesis en el centro del país, lo que provocará el retorno de la inestabilidad generalizada. Se esperan lluvias y tormentas acompañadas por ráfagas que podrían intensificarse, generando complicaciones en el transporte y la vía pública.

Inestabilidad prolongada: ¿hasta cuándo sigue el mal tiempo?

A diferencia de otros frentes, este sistema de baja presión amenaza con estancarse sobre la región. Los especialistas advierten que las lluvias y tormentas podrían mantenerse durante el jueves e incluso extenderse hasta el sábado. Existe incertidumbre debido a la posible interacción de varios centros de baja presión.

Esta configuración atmosférica generará un ambiente fresco y húmedo constante. Con las máximas cayendo hacia los 15 grados, la sensación de frío se agudizará debido a la falta de sol y la persistencia de los vientos del este, configurando una semana típicamente otoñal y gris en el AMBA.

Alerta nacional: vientos de 90 km/h y el impacto en Buenos Aires

Mientras el AMBA espera las lluvias y tormentas, el panorama nacional presenta condiciones adversas extremas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por vientos fuertes en la Patagonia, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h en Chubut, Río Negro y Neuquén.

En la provincia de Buenos Aires, el impacto del viento se concentrará inicialmente en la zona costera. No obstante, el avance de la ciclogénesis configurará un panorama cambiante para todo el territorio bonaerense, obligando a los ciudadanos a seguir de cerca las actualizaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios.

Recomendaciones ante el evento de ciclogénesis

Frente a la llegada inminente de las lluvias y tormentas, es fundamental tomar precauciones en el hogar y al transitar. La combinación de agua y vientos intensos del este suele generar anegamientos en zonas bajas y caídas de ramas, por lo que la prevención es la mejor herramienta.

Asegurar objetos: Retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser volados por el viento.

Retirar de balcones y terrazas elementos que puedan ser volados por el viento. Limpiar desagües: Verificar que las canaletas y sumideros estén libres de basura para evitar inundaciones locales.

Verificar que las canaletas y sumideros estén libres de basura para evitar inundaciones locales. Evitar traslados innecesarios: Durante los picos de tormenta el miércoles, se recomienda reducir la circulación vehicular.

Durante los picos de tormenta el miércoles, se recomienda reducir la circulación vehicular. Seguimiento del SMN: Consultar las alertas a corto plazo, ya que el sistema de baja presión puede profundizarse rápidamente.

La ciclogénesis es un proceso natural pero potente que requiere atención especial por su capacidad de generar cambios bruscos en pocas horas. El AMBA entra en una fase crítica de vigilancia meteorológica que marcará el ritmo de la primera semana completa de mayo.

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