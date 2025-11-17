Morón suma maquinarias pesadas y ambulancias para el SAME

El Concejo Deliberante aprobó proyectos para la incorporación de maquinarias pesadas y ambulancias

En la última sesión del Honorable Concejo Deliberante, se aprobó un proyecto de Leasing con el Banco Provincia destinado a la incorporación de maquinaria pesada, vehículos viales y nuevas ambulancias para fortalecer las áreas de Obras y Servicios y Salud.

El equipamiento solicitado en el Leasing incluye Camiones, hidrogrúa, retroexcavadora, martillo hidráulico, carretón y equipamiento vial. Además de cuatro ambulancias Mercedes Benz totalmente equipadas para el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Este instrumento financiero permite renovar flota Municipal en un contexto económico adverso, la ordenanza fue acompañada por el voto de la totalidad del Cuerpo Deliberativo.

Durante la sesión también se aprobaron las nuevas conformaciones de las Comisiones Internas del HCD, tras el regreso al Concejo de la concejala Paula Majdanski, quien dejó la Secretaría de Cultura para retomar su banca y la incorporación del concejal Agustín Ramponelli, quien asumió tras la licencia solicitada por el concejal Diego Spina.

También se aprobó la integración de los Mayores Contribuyentes, tal como lo establece la Ley Orgánica de las Municipalidades quienes van a participar de la próxima Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

Además, se recordó el primer voto femenino en elecciones nacionales en 1951, impulsado por la Ley 13.010, se distinguió a Morena Alfonso, integrante de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística, por su desempeño y compromiso deportivo y se declaró de Interés Municipal y Deliberativo la 5ª Llamada Transfeminista del Oeste.