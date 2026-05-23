Deportivo Morón habilitó la venta de entradas para recibir a Estudiantes

Deportivo Morón confirmó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas para el partido frente a Estudiantes de Buenos Aires, que se disputará este domingo 24 de mayo a las 15:00 en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 15 de la Primera Nacional 2026, torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino.

Cómo comprar las entradas para Deportivo Morón vs Estudiantes

La venta para los hinchas de Deportivo Morón se realiza ingresando al sistema oficial de Global Fan, plataforma elegida por el club para la distribución digital de localidades.

Para completar la compra, el procedimiento es el siguiente: A) seleccionar la opción “Comprar entradas”; B) elegir el sector deseado; C) completar los datos personales; D) realizar el pago correspondiente.

Desde el club remarcaron que, una vez abonada la entrada, cada usuario recibirá un código QR que será el único medio válido para ingresar al estadio el día del encuentro. La modalidad ya viene siendo utilizada en distintos partidos de la Primera Nacional para agilizar el acceso de los simpatizantes y reforzar los controles de ingreso.

Deportivo Morón llega con expectativas altas en la Primera Nacional

El encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires aparece como uno de los compromisos importantes de la jornada en la Zona B de la Primera Nacional 2026. Actualmente, Deportivo Morón atraviesa una campaña competitiva y busca mantenerse en los puestos de protagonismo del campeonato.

En su última presentación, el conjunto del Oeste cayó por 1-0 ante All Boys, mientras que Estudiantes de Buenos Aires igualó 1-1 frente a Colón de Santa Fe. El equipo suma 22 puntos y continúa en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

Además, la institución informó que el domingo estará habilitado el estacionamiento oficial ubicado en la esquina de Quintana y Santa María de Oro, una alternativa utilizada habitualmente por los hinchas que llegan al estadio en vehículo particular.

Los valores confirmados para el estacionamiento son los siguientes: A) socios y socias: $10.000; B) no socios y no socias: $15.000.

Un partido con antecedentes recientes parejos

En los últimos años, Deportivo Morón y Estudiantes de Buenos Aires protagonizaron cruces muy equilibrados en la Primera Nacional. Entre los antecedentes recientes aparecen triunfos para ambos equipos e igualdades ajustadas, reflejando la paridad histórica entre dos clubes tradicionales del ascenso argentino.

Uno de los antecedentes más recordados fue la victoria del Gallo por 1-0 en Caseros durante 2025, mientras que también hubo empates y triunfos mínimos repartidos en temporadas anteriores.

El clima previo ya se vive en redes sociales

En las últimas horas, las redes oficiales de Deportivo Morón comenzaron a difundir la previa del encuentro frente a Estudiantes de Buenos Aires, correspondiente a la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. En paralelo, hinchas del club replicaron publicaciones vinculadas a la venta de entradas y al acompañamiento del equipo en el Nuevo Francisco Urbano, escenario donde el Gallo suele reunir una de las convocatorias más importantes de la categoría.

En distintos grupos partidarios y publicaciones de redes sociales también comenzaron a circular mensajes vinculados al acceso al estadio, recomendaciones para llegar con anticipación y consultas sobre ubicaciones y sectores habilitados para el partido del domingo.

El ingreso digital gana terreno en el ascenso

El sistema de ingreso mediante código QR viene siendo utilizado de manera creciente en distintos clubes del ascenso argentino, especialmente en la Primera Nacional, como parte de un proceso de digitalización de accesos impulsado en los últimos años.

La modalidad apunta a agilizar el ingreso de los simpatizantes y mejorar los controles de seguridad en los estadios, evitando además la circulación masiva de entradas físicas y reduciendo tiempos de espera en los accesos.

La expectativa alrededor de Deportivo Morón crece con el correr de las horas y desde el club esperan una importante concurrencia en el Nuevo Francisco Urbano, uno de los estadios con mayor capacidad dentro de la Primera Nacional.

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