Negocian el PJ Morón por la titularidad del Concejo

Al fin del cierre de la semana pasada se negociaba la titularidad del PJ Morón con dirigentes del luquismo. A cambio, los tradicionales dirigentes peronismo, ahora todos encolumnados detrás de Axel Kicillof, absorberían la Presidencia del Concejo Deliberante.

PJ Morón. Siempre en centro de todas las disputas cuando no es la llave que abra alguna puerta mágica. Pero en la disputa por rearmar un espacio político local lo suficientemente fuerte para frenar a Nuevo Encuentro, el Frente Renovador y en otro frente, la llegada de La Libertad Avanza a la intendencia de Morón, dirigentes del peronismo de paladar negro junto a ex miembros de Nuevo Encuentro se sentaron en la misma mesa para negociar un canje: el Partido Justicialista a cambio del Concejo Deliberante de Morón que preside el renovador Marcelo González.

El Frente Renovador y Nuevo Encuentro tiene una alianza en el Concejo Deliberante. Y esta alianza posibilitó la llegado del concejal Marcelo González a la Presidencia del Cuerpo.

Pero esa alianza en el Concejo Deliberante no es con Movimiento Derecho al Futuro de Lucas Ghi y por lo tanto el intendente quiere remover del cargo al renovador Marcelo González y poner un peronista leal a la cabeza del cuerpo. A cambio, el peronismo entregaría el PJ Morón.

Definamos leal. El que a la hora de la ruptura de Lucas Ghi con Martín Sabbatella, quedó de su lado.

El actual presidente del PJ Morón, Claudio Román, a su vez ejerce una Secretaría en el Poder Ejecutivo y tiene buena relación con Lucas Ghi. Es el tercer concejal electo en 2023 actualmente en uso de licencia. Su capacidad para juntar voluntades es conocida. Pero de todas maneras, en términos normales, no dan las manos para lograr arrebatarle la Presidencia del Concejo Deliberante a los renovadores en marzo de 2026, los que siempre les recriminaron que se fueron del partido.

Sin embargo, las conversaciones ya empezaron. ¿Por qué? Por que el mandato de Máximo Kirchner vence el 18 de diciembre de este año 2025. Y quiere una gran interna para el 26 de febrero de 2026, cuando se cumplan 80 años del primer triunfo peronista. Luego se renovarían todos los Consejos de Partido Locales, entre ellos el PJ Morón, porque el peronismo provincial no quiere dejar nada al azar.

Pese a las negociaciones por la titularidad del Concejo Deliberante, al menos a mí no me dan las manos. Habrá cinco concejales de Nuevo Encuentro, dos del Frente Renovador y cinco de Lucas Ghi.

Repasemoslos:

Movimiento Derecho al Futuro tendrá en total a partir del 10 de diciembre de 2025, 5 concejales: Los electos en la última elección del 7 de septiembre de 2025: el hermano del intendente, José María Ghi; Vanina Morón (PJ Movimiento Evita); el gastronómico Alfonso Martínez y Agustín Ramponelli (PJ-MUP) y se suma Claudio Román (NE-PJ), electo por cuatro años el 22 de octubre de 2023. Cinco concejales sobre 24. Tendrán que buscar alianzas.

Nuevo Encuentro tendrá otros cinco. Los electos el 22 de octubre de 2023 fueron: Diego Spina, Florencia De Luca, Mariano Spina, Leticia Guerrero y Marcelo Notario. Y seguramente se pararán del lado de la oposición sin tocarse con La Libertad Avanza.

El Frente Renovador trendrá dos concejales. Una concejal elegida el 22 de octubre de 2023, Lorena Acevedo; y Sibila Botti, elegida el 7 de septiembre de 2025.

Todos suman doce votos. Y ante el empate, gana la fuerza que tiene el concejal de mayor edad. Excepto que se sumen a la pelea Adríán Colonna del lado de Lucas Ghi, tal como le dijo Oscar Alvarez a este medio. Y Ariel Aguilera ex La Libertad Avanza, ahora independiente, se abstuviera de votar.

Con todo, los votos no dan, más allá que Ariel Diwan, el principal referente de La Libertad Avanza en Morón, afirme que en diciembre el Concejo Deliberante va a caer en manos de los libertarios, lo que tiene sentido.

Sino fuera por las disputas internas que aún sostienen los libertarios, la Presidencia del Concejo Deliberante ya estaría en sus manos. Y a esta jugada quiere adelantarse la «vanguardia» de Lucas Ghi.

La frase de Ariel Diwan, rápidamente sentó en la misma mesa al anti sabbatellismo duro y al viejo peronismo paladar negro para que nade cambie en la correlación de fuerzas. Que el PJ Morón siga en manos de un afiliado al justicialismo y que la Presidencia del Concejo Deliberante recaiga en alguién leal a Lucas Ghi.