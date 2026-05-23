Salió la lista de convocados del Gallo para enfrentar a Estudiantes de Buenos Aires

Deportivo Morón mañana ira a una victoria clave ante Estudiantes de Buenos Aires para volver a prenderse en la pelea de arriba, y Walter Otta ya confirmó la lista de convocados para un partido que puede marcar el rumbo del equipo en la Primera Nacional.

Deportivo Morón quedó cuarto luego de perder frente a All Boys. Lídera la Zona A: Bolívar, Los Andes y Colón y recién aparece en cuarto lugar el Gallo para amargura de la hinchada que lo quiere en lo más alto.

De todos modos, Deportivo Morón esta pasando por un buen momento ya que cuenta con el respaldo del joven cantante Milo J como auspiciante del equipo y esto le dio posibilidades al club de incorporar nuevos jugadores de renombre y sostener a su técnico preferido Walter Otta.

Los 21 jugadores son: 1) Juan Martín Díaz (Arquero); 2) Bruno Salvá (Arquero); 3) Franco Cardozo (Defensor); 4) Emiliano Contreras (Defensor); 5) Lautaro Ramírez (Defensor); 6) Nicolás Salvareschi (Defensor); 7) Agustín Vaquero (Defensor); 8) Damián Bittolo (Mediocampista); 9) Valentín Burruchaga (Mediocampista); 10) Gonzalo González (Mediocampista); 11) Mauro González (Mediocampista); 12) Santiago Kubiszyn (Mediocampista); 13) Tomás Lauro (Mediocampista); 14) Cristian Olivares (Mediocampista); 15) Thiago Ramírez (Mediocampista); 16) Yair Benítez (Delantero); 17) Fabricio Berterame (Delantero); 18) Facundo Bulacio (Delantero); 19) Facundo Esquivel (Delantero); 20) Franco Fagúndez (Delantero); 21) Nicolás Toloza (Delantero).

El 19 de mayo de 2026, Morón perdió la punta en la última jugada ante All Boys y sufrió un duro golpe en Floresta. El equipo de Walter Otta cayó 1 a 0 en el estadio Islas Malvinas y dejó escapar una oportunidad inmejorable para quedar como único líder de la Zona A de la Primera Nacional. Por eso resultado, cayó directo al cuarto lugar con un Ferrocarril Oeste que le pisa los talones.

Sin embargo, el horizonte no es decepcionante. Como dijo Walter Otta, es un camino largo.

En la tabla, los cinco primeros son: Bolívar, Los Andes, Colón, Deportivo Morón y Ferrocarril Oeste. Los cinco tienen entre 14 y 13 partidos jugados. Y entre Bolívar y Ferro, o sea, entre el primero y el quinto la diferencia es de cuatro puntos.

El Gallo está a tres punto de volver a liderar la tabla de la Zona A, por lo cual, si bien es preocupante la irregularidad, todavía no se alejó lo suficiente para darlo como un campeonato perdido. Por el contrario, sigue entero, con convicción ganadora y listo para seguir ganando. No tiene que cometer errores.

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