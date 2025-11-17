Morón: Denuncian irregularidades en concursos de salud

Denuncian irregularidades en concursos de salud municipales

Mariano Manoni, concejal de Fuerza Patria, fue quien tomó la palabra en la última sesión del HCD y relató el caso de dos trabajadoras sociales que ganaron un concurso por idoneidad, fueron notificadas y asignadas a sus cargos.

¿Dónde estuvo el problema? Es que a pesar de ya estar asignadas, fueron desplazadas mediante una maniobra administrativa irregular lo que puso la lupa sobre los concursos de salud municipales.

«Estas profesionales, con años de experiencia y reconocimiento en el municipio, vieron vulnerado su derecho a ingresar a la planta permanente, a pesar de haber cumplido todos los requisitos», expresaron desde el bloque.

De esta forma exigieron transparencia y «el respeto a la ordenanza de carrera profesional de la salud y el cese de las persecuciones políticas».