Morón: Denuncian irregularidades en concursos de salud

En la última sesión del Concejo Deliberante, el concejal Mariano Manoni denunció irregularidades en concursos de salud y relató el caso de dos trabajadoras sociales que ganaron el concurso, pero fueron desplazadas-

Por Aldana Farinelli

Mariano Manoni, concejal de Fuerza Patria, fue quien tomó la palabra en la última sesión del HCD y relató el caso de dos trabajadoras sociales que ganaron un concurso por idoneidad, fueron notificadas y asignadas a sus cargos.

¿Dónde estuvo el problema? Es que a pesar de ya estar asignadas, fueron desplazadas mediante una maniobra administrativa irregular lo que puso la lupa sobre los concursos de salud municipales.

«Estas profesionales, con años de experiencia y reconocimiento en el municipio, vieron vulnerado su derecho a ingresar a la planta permanente, a pesar de haber cumplido todos los requisitos», expresaron desde el bloque.

De esta forma exigieron transparencia y «el respeto a la ordenanza de carrera profesional de la salud y el cese de las persecuciones políticas».

