Servicios municipales en el barrio 2 de Abril de Hurlingham

Conocé todos los servicios municipales en el barrio 2 de Abril

El Municipio de Hurlingham continúa fortaleciendo su presencia en los barrios con una nueva edición de servicios municipales en los barrios, y, en esta oportunidad, en el barrio 2 de Abril, una propuesta que permite a los vecinos realizar distintos trámites, controles médicos y participar de talleres gratuitos sin moverse de su zona.

Durante la jornada, se ofrecerán controles de salud, como atención pediátrica, con firma de libretas de ANSES y aptos físicos, vacunación de calendario, y test rápidos de VIH y sífilis. Además, los equipos municipales estarán presentes con puestos de atención al vecino, desarrollo social y defensa al consumidor, brindando asesoramiento y acompañamiento personalizado.

También habrá espacios dedicados a la educación ambiental, con el programa Hurlingham Nativa, donde se podrá solicitar un árbol para el hogar, y talleres de reciclado, huerta y compostaje, orientados a promover prácticas sostenibles en la comunidad.

El área de Zoonosis sumará vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, mientras que el Mercado Municipal ofrecerá productos frescos y descuentos con reintegro mediante la cuenta DNI. Además, los vecinos podrán disfrutar del stand de Cultura, con actividades recreativas y propuestas artísticas para todas las edades.