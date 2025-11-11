Servicios municipales en el barrio 2 de Abril de Hurlingham

HurlinghamNoticias destacadas

El Municipio de Hurlingham acerca a los vecinos una jornada integral con servicios municipales en el barrio 2 de Abril, para realizar trámites, controles de salud y actividades ambientales en un solo lugar.

Por Aldana Farinelli

El Municipio de Hurlingham continúa fortaleciendo su presencia en los barrios con una nueva edición de servicios municipales en los barrios, y, en esta oportunidad, en el barrio 2 de Abril, una propuesta que permite a los vecinos realizar distintos trámites, controles médicos y participar de talleres gratuitos sin moverse de su zona.

Durante la jornada, se ofrecerán controles de salud, como atención pediátrica, con firma de libretas de ANSES y aptos físicos, vacunación de calendario, y test rápidos de VIH y sífilis. Además, los equipos municipales estarán presentes con puestos de atención al vecino, desarrollo social y defensa al consumidor, brindando asesoramiento y acompañamiento personalizado.

También habrá espacios dedicados a la educación ambiental, con el programa Hurlingham Nativa, donde se podrá solicitar un árbol para el hogar, y talleres de reciclado, huerta y compostaje, orientados a promover prácticas sostenibles en la comunidad.

El área de Zoonosis sumará vacunación antirrábica y desparasitación para mascotas, mientras que el Mercado Municipal ofrecerá productos frescos y descuentos con reintegro mediante la cuenta DNI. Además, los vecinos podrán disfrutar del stand de Cultura, con actividades recreativas y propuestas artísticas para todas las edades.

