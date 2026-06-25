La comunidad letona volverá a encender la tradicional Quema de San Juan en Hurlingham

La comunidad letona en Argentina volverá a reunirse este sábado 26 de junio a las 13.00 en el Teatro Brote de Hurlingham (Sebastián Gaboto 1136) para celebrar una de las festividades más importantes de su cultura: la Quema de San Juan, una tradición ancestral ligada al solsticio de verano en Letonia que, año tras año, mantiene vivas las raíces de quienes llegaron al país escapando de la guerra.

En el corazón de una comunidad que mantiene vivas sus raíces a miles de kilómetros de Letonia, Astrid Irene Strelcuns se ha convertido en una de las voces que preserva, reconstruye y comparte esa historia familiar y colectiva. Descendiente de inmigrantes letones llegados a la Argentina tras la Segunda Guerra Mundial, hoy es parte activa de un entramado cultural que volvió a encontrar en Hurlingham un punto de encuentro. Su trabajo, entre la memoria, el registro y la transmisión de tradiciones, acompaña el renacer de celebraciones que habían quedado en pausa y que hoy vuelven a encenderse con fuerza en cada reunión comunitaria.

Para Astrid este encuentro tiene un significado especial. «Teatro Brote es nuestro punto de encuentro. Ellos siempre nos dicen que es nuestro espacio también, y así lo sentimos; nos sentimos en casa porque nos reciben siempre con los brazos abiertos«, expresó.

La historia de la comunidad letona en Argentina está marcada por la migración forzada durante la Segunda Guerra Mundial. El padre de Astrid llegó al país en 1948 junto a su familia, tras la ocupación soviética de Letonia. «La mayor cantidad de letones que vinieron a la Argentina lo hicieron por la misma razón que mi papá y su familia: la ocupación de Rusia durante la Segunda Guerra», relató.

Durante décadas, la comunidad encontró en una congregación luterana ubicada en Hurlingham un lugar para reunirse, celebrar sus tradiciones y mantener viva su identidad cultural. Sin embargo, en 2017 ese espacio debió cerrarse. Años después, el vínculo con el actual Teatro Brote permitió recuperar ese sentido de pertenencia.

«Empezamos a hacer encuentros en Teatro Brote en 2021 y desde entonces sentimos que volvimos a tener una casa», contó Astrid.

La celebración del Día de San Juan, conocida en Letonia como «Jāņi«, es una de las festividades más importantes del país báltico. «Ellos tienen inviernos muy crudos, entonces el inicio del verano es una celebración enorme. Es un festejo muy importante», explicó.

La quema de San Juan es el momento central de la celebración y concentra uno de los sentidos más profundos de esta tradición. El fuego no es solo un ritual festivo, sino un símbolo de limpieza y renovación: en él se arrojan las coronas elaboradas durante la jornada, como una forma de dejar atrás lo viejo y darle la bienvenida a lo nuevo. Para la comunidad letona, esa fogata también representa fuerza, fertilidad y continuidad, una manera de mantener vivo un legado cultural que se transmite de generación en generación alrededor de las llamas.

Durante la jornada en Hurlingham, los asistentes confeccionarán coronas con flores y hojas naturales, compartirán canciones y bailes típicos y participarán del tradicional encendido de la fogata.

«Las coronas se llevan durante el año en las casas porque protegen el hogar. Y quienes conservan la del año anterior la arrojan al fuego, que simboliza la limpieza y la renovación», detalló.

La música y el encuentro comunitario también serán protagonistas. «En cada celebración hay baile, música, cantos y alegría; eso hay siempre», aseguró Astrid.

Actualmente, la comunidad letona en Argentina atraviesa un momento de crecimiento y reencuentro. A través del proyecto «Letones en Argentina», impulsado por Astrid junto a otros integrantes, ya lograron identificar a más de 200 descendientes y ciudadanos letones distribuidos en distintos puntos del país.

«Pensábamos que seríamos unas 20 o 30 personas, pero hoy conocemos a más de 200. Y siguen apareciendo», comentó con entusiasmo.

El proyecto incluye entrevistas y registros fotográficos que serán publicados en un libro y formarán parte de una exposición tanto en Argentina como en Letonia.

«Es una comunidad hermosa, de unión, patriotismo y transmisión de costumbres. Todos tienen muchas ganas de juntarse, celebrar, compartir y aprender», concluyó Astrid.

La celebración Letona comenzará a las 13.00, a las 20.00 habrá un show de vinilos para hacer la previa del partido Argentina-Jordania que comenzará a las 23.00 y se transmitirá en pantalla grande.

La invitación está abierta a toda la comunidad para acercarse, conocer una cultura centenaria y compartir una noche donde las tradiciones, la memoria y el encuentro serán protagonistas.

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