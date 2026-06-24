Morón Sur: realizarán jornadas para inscribirse a los subsidios de servicios públicos

Con el objetivo de facilitar el acceso a los beneficios para los servicios esenciales, el Municipio de Morón llevará adelante nuevas jornadas de asistencia para que vecinos y vecinas puedan inscribirse en el Registro de Subsidios Energéticos y gestionar distintos beneficios sociales vinculados al transporte, el agua, el gas y la electricidad.

Las jornadas se desarrollarán de 9:30 a 13 horas en dos puntos de Morón Sur. La primera será el miércoles 24 de junio en la UGC 6, ubicada en Baradero 134. En tanto, el jueves 25 de junio la atención se trasladará a la Sociedad de Fomento «10 de Agosto», en Avellaneda 2467.

Quienes deseen realizar el trámite deberán concurrir con su Documento Nacional de Identidad y una factura del servicio para el que soliciten el subsidio.

La asistencia está destinada especialmente a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), titulares de programas sociales, personas que perciben el seguro por desempleo y familias en situación de vulnerabilidad económica.

Entre los beneficios disponibles se encuentran las tarifas sociales para los servicios de gas, electricidad, agua y cloacas, además de descuentos en el transporte público a través de la tarjeta SUBE.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó

En el caso del servicio de gas, podrán acceder al beneficio jubilados, trabajadores con ingresos limitados, monotributistas de categorías bajas, beneficiarios de pensiones no contributivas, titulares de programas sociales, trabajadores de casas particulares y personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), entre otros grupos.

Respecto a la electricidad, los requisitos varían según cada provincia. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, los usuarios de Edenor y Edesur pueden acceder a la tarifa social de acuerdo con las condiciones socioeconómicas establecidas por los organismos reguladores.

Por su parte, las familias que residan en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense también podrán solicitar la tarifa social para los servicios de agua y cloacas, destinada a hogares con ingresos reducidos, personas con discapacidad, enfermedades crónicas o adultos mayores a cargo.

Desde el Municipio recordaron que el trámite es gratuito y busca garantizar el acceso a servicios esenciales para los sectores que más lo necesitan.

🤳​ Sumate al canal de WhatsApp de Diario Anticipos y recibí las noticias gratis de Morón, Hurlingham e Ituzaingó