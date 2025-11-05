Damian Selci busca actualizar el Código de Ordenamiento Urbano: Los cambios

Selci busca actualizar el Código de Ordenamiento Urbano

Desde el Municipio de Hurlingham enviaron al Concejo Deliberante una actualización del Código de Ordenamiento Urbano sobre la base de tres puntos fundamentales:

Fronteras Industriales: para instalar industrias en las lindes del distrito y generen empleo. El objetivo es que la logistica tenga salida directos a accesos como el Oeste, sin meterse en los barrios generando pronblemas.

Desarrollo de los centros comerciales: en las zonas aledañas a las estaciones de tren y aumentar los metros habilitados para la construcción en esas manzanas. «Así, habrá más alquileres accesibles para que los jóvenes puedan quedarse en la ciudad y, al mismo tiempo, más locales y espacios para que los vecinos elijan comprar y disfrutar en Hurlingham», señaló Damián Selci.

En este sentido marcó la importancia de cuidar la esencia de los barrios de Hurlingham aunque aclaro «no puede ser que los jovenes que quieren alquilar un departamento esten dando ueltas y encuentren que es imposible y se vayan a otra ciduad como viene pasando hace varios años».

Barrios tranquilos: La implementación de los puntos anteriores está pensada para preservar la tranquilidad de los barrios de la ciudad al mismo tiempo que permite la generación de empleo local y el crecimiento de los centros comerciales.

«Esta actualización del Código de Ordenamiento Urbano, permite que Hurlingham se desarrolle y sea pujante sin perder la tranquilidad que siempre tuvimos, que es la esencia de nuestra ciudad» agregó.