Sucesión de Lucas Ghi: a más de dos años, comenzó la pelea

Sucesión de Lucas Ghi. Alrededor de del intendente giran claramente dos sujetos políticos: su hermano José María Ghi y Estefania Franco, su secretaria privada, ahora Jefa de Gabinete.

José María Ghi lideró la lista de concejales que compitió el 7 de septiembre de 2025 en el orden local. Obtuvo 3.5% más votos que los obtenidos por La Libertad Avanza de Analía Zappulla y Ariel Diwan, los dos principales referentes de la oposición.

Al asumir en el Gabinete Municipal, José María Ghi, egresado de la Universidad de John F. Kennedy de la carrera de Psicología, en 2024 pasó de estar a cargo de la Dirección de Salud Mental a ascender en 2025 a la nueva Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Educación y absorbió varias áreas hasta generar una mega secretaría. Las áreas que tomó fueron: Políticas Sociales, Logística para la Gestión Alimentaria y Mejora Habitacional, Políticas Socio Comunitarias, Niñez y Juventudes, Articulación Territorial, Relaciones con la Comunidad y la ex Secretaría de Educación completa, que pasó a ser una Dirección.

Por su parte, la Jefa de Gabinete de Morón es Estefanía Franco, quien fue designada en el cargo por el intendente Lucas Ghi en octubre de 2025, tiene sus pretensiones. Algunos medios resaltaron el hecho de que su ascenso le dio un giro profundo a la gestión al ubicar una mujer en ese puesto, como si eso cambiara la vida de los moronenses y no las políticas públicas.

Ante la cada vez más lejana revisión de la ley de reelecciones indefinidas, la sucesión de Lucas Ghi se aproxima. Deberá ser de la mano del Gobernador Axel Kicillof que Lucas Ghi encuentre una salida ya que se integró al Movimiento Derecho al Futuro, hoy en caída libre y ya sin chances de encarar un proyecto presidencial.

En este contexto, antes que se disipe, Lucas Ghi quiere tener todo bien armado para partir en paz. Y estimula la competencia interna. José María Ghi será concejal y tendrá a su cargo el bloque de Fuerza Patria. Se supone porque todo indica que Nuevo Encuentro, el partido que lo hizo llegar a la intendencia no le responderá. En total NE tiene 5 concejales, el Frente Renovador 2 concejales y Movimiento Derecho al Futuro 5. La correlación de fuerzas no lo favorece en el Concejo Deliberante.

Para que no queden dudas, vamos a enumerarnos.

Movimiento Derecho al Futuro tendrá en total a partir de diciembre: 5 concejales: el hermano, José María Ghi; el gastronómico Alfonso Martínez; Agustín Ramponelli (PJ-MUP); Claudio Román (NE-PJ) y Vanina Moro (Movimiento Evita). Cinco sobre 24 concejales. Tendrá que buscar alianzas.

Nuevo Encuentro tendrá otros cinco: Diego Spina, Florencia De Luca, Mariano Spina, Leticia Guerrero y Marcelo Notario. Más el acuerdo que tienen en el Concejo Deliberante con el Frente Renovador suma siete si se agregan a las concejalas renovadoras: Lorena Acevedo y Sibila Botti.

Pero sí el Poder Ejecutivo. Tiene el aparato a su favor, podrá, quizás, torcer la balanza hacia uno de sus dos herederos: José María Ghi o Estefanía Franco. Aunque antes deberá decir a quién darle su apoyo.

Visto la campaña del 7 de septiembre de 2025, en que Lucas Ghi resaltó el apellido y nunca su nombre, pareciera que todas las chances las tiene José María. No es argumento que Estefanía Franco le fuera leal en todo momento. ¿Acaso el hermano no le fue leal? Claro que sí. En estos ambos están empatados.

Lo que cerrará la grieta será la capacidad de gestión, de relacionarse con vecinos, de fortalecer la democracia y de acumular poder. Pero como dijo una funcionaria que acaba de pegar el portazo: «la lealtad se gana, no se impone. Nace del corazón y se demuestra con hechos, verdad y confianza.»

¿Quién más entonces se sumaría al proyecto de Lucas Ghi? Porque una vez que tenga candidato, o participa desde un partido local que debe comenzar a armar o participa de la Gran PASO que seguramente se hará en 2027 y de la que participará también Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella y el Frente Renovador de Martín Marinucci.

El único firma es Martín Marinucci. El quiere ser pre candidato a intendente. Nuevo Encuentro tiene también a su fundador y conductor: Martín Sabbatella. Y Movimiento Derecho Al Futuro tiene dos propuestas: José María Ghi y Estefanía Franco.

Todos deberán ir a la Gran PASO. Pero cuidado, de a uno. Por lo tanto tendrá que tomar decisión. El Frente Renovador que tiene conductor ya lo hizo: será Martín Marinucci. Lo mismo ocurre con Nuevo Encuentro: será Martín Sabbatella, no hay chispazos. Pero en el luquismo, faltan muchas cartas por jugar. ¿Será José María Ghi o será Estefanía Franco?

Ambos quieren ser. Bueno después de todo, es legítimo. ¿Qué militante político no quiere llegar a intendente? Y entonces comienzan los añillos de fuego. Podrá el nuevo gabinete soportar la presión, las idas y vueltas, las órdenes y contraórdenes de dos sujetos políticos que cuenta con el total respaldo del intendente.

En la mitología los monstruos de dos cabezas nunca supieron qué rumbo tomar. Por lo tanto, ¿cómo conducir de esta manera un gobierno local que acaba de ganar pero por solo 3.5 puntos frente a un candidato flojo de La Libertad Avanza? Y para colmo bajo la tutela, o el acuerdo con un gobernador que un abrir y cerrar de ojos se vino abajo al perder una elección ganada.

Se viene tiempos de soledad dentro de Poder Ejecutivo. Tiempo de descuento para una gestión que no luce. Porque repito, con ánimo de ser honesto, ser leal a lo que pienso, digo y hago, ¿qué motivo tendría un vecino de otro distrito para mudarse a Morón? ¿Y cuántos motivos acumula para irse?

La infraestructura es mala, la contaminación no cesa, los centros comerciales están desordenados y sucios, las calle repletas de baches, la inseguridad no para (soy testigo), los comercios cierran (gracias al Presidente Javier Milei), ninguna marca de magnitud se instala en Morón, por el momento no se radican más fábricas, no tenemos barrios residenciales nuevos. Morón atrasa a partir de un Gobierno Nacional que frenó todas las obras, de un Gobierno Provincial que no da a basto y de un Municipio que está atravesado por una interna feroz.

Discúlpenme. Siempre le deseé suerte a mi intendente. Sabe que lo respeto y le tengo afecto. Pero tengo que ser sincero. No veo en el horizonte una planificación, un punto de llegada de un proyecto que haga de Morón un lugar para vivir.

Morón no se puede agostar en el Deportivo Morón y Milo J, en dos Reservas Naturales. Debería se un universo mucho más grande que podamos todos y todas disfrutar.