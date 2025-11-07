MorónEconomíaNoticias destacadas

Precios en Morón: El Observatorio de la UM registró una suba de 1,38%

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón publicó su informe mensual sobre la suba de precios en Morón durante el mes de octubre. Las principales subas estuvieron en alimentos y bebidas.

Por Aldana Farinelli

Publicación

precios en Morón

Suba de precios en Morón

El Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón publicó su informe acerca de los precios en Morón, que dan como resultado una variación acumulada de enero a octubre es de 29,08%

Respecto a los rubros que registraron mayores y menores subas, el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas lidera la lista con una suba de 2,02%, con una incidencia de 0,79 puntos porcentuales en el nivel general. Dentro de este rubro, los principales impulsos provinieron de verduras (5,99%) y harina leudante (5,01%).

El rubro salud aumentó un 1,88%, con una incidencia de 0,39 puntos porcentuales en el índice general a causa de precios en Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud, destacándose el antitérmico (6,44%) y el termómetro (5,18%).

En cuanto a educación, se registró un alza del 0,52% durante octubre, con una incidencia de 0,20 puntos porcentuales en el nivel general.

La variación acumulada de enero a octubre es de 29,08%, mientras que la variación interanual (noviembre 2024 a octubre 2025) alcanza el 32,58%.

Cabe destacar que el informe es elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM, integrado por docentes y estudiantes de distintas unidades académicas. El relevamiento de precios se realiza de forma mensual en supermercados, farmacias, centros educativos y comercios de cercanía de las localidades de Morón, Villa Sarmiento, Haedo, El Palomar y Castelar.

