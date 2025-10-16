Se renueva el programa “Precios Moronenses” con nuevas canastas

“Precios Moronenses”: nuevas canastas y más beneficios para los vecinos de Morón

El Municipio de Morón relanzó el programa que busca acompañar la economía de las familias, fomentar el consumo en los comercios locales y garantizar el acceso a productos esenciales a precios justos.

A través de un acuerdo entre el Gobierno municipal y distintos supermercados, “Precios Moronenses” ofrece tres canastas con alimentos y artículos de limpieza a valores accesibles, sin límite de días ni horarios.

“Precios Moronenses”: nuevas canastas disponibles en supermercados del distrito

En esta nueva etapa del programa “Precios Moronenses”, se incorporaron tres canastas con productos básicos de alta demanda. Cada una está pensada para cubrir distintas necesidades del hogar, manteniendo precios estables que ayudan a cuidar el bolsillo de las familias.

Canasta de productos secos: incluye leche, cacao, atún, fideos, puré de tomate, yerba, durazno en lata, aceite, mayonesa, arvejas, azúcar, arroz, galletitas tipo cracker, jugo en sobre y flan en polvo. Su valor se mantiene en $15.000 desde comienzos del año, lo que representa una alternativa accesible frente a la suba generalizada de precios.

Canasta de productos frescos: compuesta por yogurt, queso crema, pan lactal, tapas para empanadas, pascualina y media docena de huevos. Esta selección, con un precio de $10.000, busca facilitar el acceso a alimentos básicos para la alimentación diaria.

Canasta de limpieza: contiene papel higiénico, rollo de cocina, detergente, lavandina, limpiador líquido, desinfectante en aerosol, jabón líquido para la ropa, suavizante, jabón de tocador, rejilla y esponja. Su valor es de $15.000 y permite mantener el hogar limpio y cuidado sin desequilibrar el presupuesto familiar.

Comercios adheridos

El programa “Precios Moronenses” cuenta con una red de supermercados y autoservicios adheridos en las distintas localidades del partido. Allí, los vecinos pueden encontrar las canastas identificadas con el sello del programa y acceder a los productos a los precios establecidos.

Morón:

El Económico – Monseñor Aneiros 3048, Morón Sur

Las Palmas – Int. Agüero 1278, Morón Sur

Las Vegas – Eva Perón 3719, Morón Sur

Zeta – Brown 640, Morón Centro

Ecoexpress – Av. Rivadavia 18112, Morón Centro

Castelar:

Zeta – Arias 2470

Zeta – Alem 1720

Zeta – Libertador 702

Zeta – Rivadavia 20022

Haedo:

Minimarket L-P – Dr. Osvaldo Magñasco 907

El Palomar:

Autoservicio Sugusto – Villegas 1386

Villa Sarmiento: