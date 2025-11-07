Más de 40 capacitaciones gratuitas con salida laboral en Morón: Inscripciones abiertas

Más de 40 capacitaciones con salida laboral

El Municipio brinda una amplia variedad de capacitaciones y talleres gratuitos en los Centros de Formación Profesional Ricardo Rojas, Manuel Belgrano y en la Escuela Municipal de Gastronomía de Haedo.

Los vecinos pueden capacitarse en distintos rubros vinculados con la administración, la tecnología, la salud, la estética, la gastronomía, la electricidad, la herrería, el diseño, las energías renovables y más.

Entre los cursos destacados se encuentran Administración de PYMES, Armado y mantenimiento de equipos informáticos, Fotografía, Electricista en inmuebles, Instalación de sistemas eléctricos fotovoltaicos, Maquillaje profesional, Panadería, Pastelería, Peluquería unisex, Jardinería, Cerrajería, Diseño de páginas web y Auxiliar odontológico, entre otras opciones.

Los Centros funcionan en diferentes puntos del distrito y brindan información sobre las propuestas y modalidades de cursada. El CFP Nº1 “Ricardo Rojas” (2da Rivadavia 15866, Haedo) atiende de lunes a viernes de 8 a 11 y de 18 a 21 hs. Se pueden contactar al 2097-5651 o vía Instagram @cmfp1ricardorojas.

El Centro de Formación Profesional Nº2 “Manuel Belgrano” (Maestra Cueto 750, Morón) atiende de lunes a viernes de 18 a 21 hs. Sus vías de contacto son [email protected] o Instagram @cmfp2_manuel_belgrano.

La Escuela Municipal de Gastronomía CFP Nº3 (2da Rivadavia 15810, Haedo) funciona los lunes, martes y miércoles de 9 a 11, de 13 a 15 y de 18 a 20 hs; los jueves de 9 a 11 y de 13 a 15 hs; y los viernes de 9 a 11 hs. Se pueden comunicar al 2057-2741 o por Instagram @cmfpgastronomia.