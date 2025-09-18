Noticias destacadasMorón

Grupo IRSA invertirá en Al Oeste Shopping de Haedo y lo convertirá en un outlet

La inversión superará los u$s20 millones y se estima que para el segundo trimestre de 2026, el Al Oeste Shopping de Haedo reabrirá en formato outlet. El nuevo complejo tendrá 75.000 metros cuadrados y 50 locales.

Por Aldana Farinelli

Publicación

Al Oeste Shopping

Una nueva noticia gira entorno Al Oeste Shopping de Haedo, el emblemático centro comercial de Haedo que hoy en día subsiste principalmente por sus cines y canchas de padel.

Y es que el Grupo IRSA anunció la adquisición de Al oeste shopping, ubicado en Dr. Luis Güemes 369, con el objetivo de convertirlo en un outlet.

El Showcenter abrió en 1997 y ofrecía 14 salas de cine, bowling, laser shots, bares y hasta recibió la visita de Christina Aguilera.

Ya en 2005 se convirtió en Al Oeste Shopping, y hoy en día cuenta con los cines de Showcase, canchas de padel, pocos locales gastronómicos y tiendas de instrumentos musicales y comics, entre otros.

Con esta inversión, pasará a tener 75.000 metros cuadrados construidos y 50 locales comerciales, principalmente indumentaria y belleza con precios accesibles. Además se mantendrán los cines, los locales de comida rápida y las canchas.

La expectativa es grane, no solo por el relanzamiento del shopping, sino por la creación de más de 1000 puestos de trabajo que se generarán.

IRSA es la mayor desarrolladora inmobiliaria de la Argentina y posee centros comerciales como el Dot, Alto Palermo, Abasto, Alcorta, Distrito Arcos, Soleil, Terrazas de Mayo, entre otros.

Noticias relacionadas

Vecinos piden limpieza de Tres Fronteras

Es justo el límite en qué se tocan Morón, Tres de Febrero y Hurlingham. Lo vecinos lo utilizan como zona de descarga de residuos....

Cronograma semanal de Morón para el retiro de ramas y restos verdes

El Municipio de Morón, compartió el cronograma semanal para el retiro de ramas. El camión pasa una vez por semana y se admite un...

Actividades culturales en Morón: agenda gratuita del 18 al 24 de septiembre

El Municipio anunció una variada programación de actividades culturales en Morón. La agenda incluye funciones de cine en el Espacio INCAA, obras de teatro...

Un vagón restaurante escondido en Hurlingham: Shekyva

Shekyva es el nuevo vagón restaurante familiar que consiste en, nada más y nada menos, que un espacio gastronómico adaptado en parte de lo...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img