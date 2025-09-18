Grupo IRSA invertirá en Al Oeste Shopping de Haedo y lo convertirá en un outlet

Una nueva noticia gira entorno Al Oeste Shopping de Haedo, el emblemático centro comercial de Haedo que hoy en día subsiste principalmente por sus cines y canchas de padel.

Y es que el Grupo IRSA anunció la adquisición de Al oeste shopping, ubicado en Dr. Luis Güemes 369, con el objetivo de convertirlo en un outlet.

El Showcenter abrió en 1997 y ofrecía 14 salas de cine, bowling, laser shots, bares y hasta recibió la visita de Christina Aguilera.

Ya en 2005 se convirtió en Al Oeste Shopping, y hoy en día cuenta con los cines de Showcase, canchas de padel, pocos locales gastronómicos y tiendas de instrumentos musicales y comics, entre otros.

Con esta inversión, pasará a tener 75.000 metros cuadrados construidos y 50 locales comerciales, principalmente indumentaria y belleza con precios accesibles. Además se mantendrán los cines, los locales de comida rápida y las canchas.

La expectativa es grane, no solo por el relanzamiento del shopping, sino por la creación de más de 1000 puestos de trabajo que se generarán.

IRSA es la mayor desarrolladora inmobiliaria de la Argentina y posee centros comerciales como el Dot, Alto Palermo, Abasto, Alcorta, Distrito Arcos, Soleil, Terrazas de Mayo, entre otros.