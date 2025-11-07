Comienza el FESTIHUR: Terror, comedia, competencias, charlas y más

Comienza el FESTIHUR

Comienza el Festihur y la apertura estará a cargo de “Mazel Tov”, la nueva comedia de Adrián Suar. El sábado, el director Demian Rugna dará una charla sobre cine de terror y luego presentará su multipremiada “Cuando acecha la maldad”.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán disfrutar de proyecciones, charlas y talleres que celebrarán la producción audiovisual local y nacional en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei. También habrá charlas con directores y talleres.

El sábado se proyectará “Cuando acecha la maldad”, el film de terror argentino que recorrió y fue premiado a nivel internacionl. Su director, vecino del oeste, Demian Rugna, brindará una charla sobre cine de terror.

Siguiendo con el rubro, se dictará un taller de efectos especiales a cargo del artista y realizador local Marcos Berta, responsable de los efectos en las películas de Rugna.

Durante el festival también tengrá lugar el estreno especial de “Canción para Valentina”, unmediometraje fue realizado por la hurlinguense Valentina Rieguel, en torno a la figura de su padre, el Polaco Rieguel, un vecino emblemático de la ciudad vinculado al deporte y al rock nacional.

El FESTIHUR 2025 contará con cuatro competencias oficiales: Largometrajes, Cortometrajes, Videominutos de Escuelas Secundarias y Panorama Local. Entre los jurados se destacan Emiliano Serra, Sabrina Campos y Nicolás Ivaldi (Largometrajes); Julián Pérez Cantón, Mariana Rojas y Luis Camargo (Cortometrajes); e Iván Bustinduy, Álvaro Bretal y Guillermo Marcucci (Panorama Local). A su vez, los tutores de la cuarta edición del Hurlingham Film Lab serán Carolina Álvarez, Néstor “Tato” Moreno y Matías Dinardo.

La entrada es libre y gratuita, y el programa completo puede consultarse haciendo Click Aquí.