Demian Rugna llega al Festival de Cine de Hurlingham

El director de Cuando acecha la maldad, Demian Rugna llega al Festival de Cine para compartir su mirada sobre el cine, el terror y la creación.

Por Aldana Farinelli

El Festival de Cine de Hurlingham (FESTIHUR 2025) se realizará del 7 al 9 de noviembre en el Centro Cultural Leopoldo Marechal de Villa Tesei. Habrá funciones gratuitas, jurados destacados y proyecciones especiales.

Como parte de la grilla, Demian Rugna se hará presente para compartir su mirada sobre el cine, el terror y la creación. Además se proyectará su multipremiado film «Cuando acecha la maldad».

Quienes deseen verlo podrán acercar al Auditorio del Centro Cultural el sábado 8 de noviembre a las 19:30, reservando el lugar en el siguiente link: https://forms.hurlingham.gob.ar/festihur-6-edicion

Rugna también escribió, dirigió y musicalizó «Aterrados«, filmada en Ciudad Jardín, también fue aclamada por la crítica. Ahora su nombre resuena para dirigir Alien Romulus 2.

Cabe recordar que la película “Mazel Tov”, de Adrián Suar, será la encargada de inaugurar el festival, marcando el inicio de una edición que promete consolidarse como una de las citas culturales más importantes del conurbano bonaerense.

