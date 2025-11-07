Carta Pública sobre mi denuncia a Hernán Sabbatella. A través de Facebook, Daiana Gonzalez quién tuvo una salida a Martínez con Hernán Sabbatellaque finalizó de manera poco clara, publicó esta carta abierta para que el público sepa su versión de los hechos.

Durante mucho tiempo cargué con el peso de hablar y no ser escuchada. Denuncié lo que viví y lo que sufrí, y la respuesta social fue la duda, el señalamiento y la deslegitimación. Se me acusó de mentir, se me dijo que era “un armado”, que buscaba perjudicar. Hubo incluso quien se permitió decir públicamente “se acabó el chamuyo”, como si mi experiencia, mi dolor y mi verdad fueran una broma o una maniobra.

No fue una maniobra. Fue mi vida. Fue violencia. Y yo hablé con la verdad. Pero en aquel momento muchas puertas se cerraron, muchas miradas se desviaron y muchas voces eligieron creer que exageraba, que inventaba, o que mi palabra valía menos que el nombre, el cargo y la imagen pública de quien denuncié.

Hoy, el tiempo está revelando lo que yo ya sabía y lo que expresé desde el comienzo.

Hoy hay nuevas denuncias, incluso en su propio entorno íntimo. (Este medio las desconoce).

Hoy hay funcionarias y concejalas que señalan públicamente que en Morón hubo encubrimiento y silencio frente a hechos de violencia.

Hoy los mismos medios que antes replicaban desmentidas sin cuestionar, hablan de patrones, de antecedentes y de advertencias ignoradas. No celebro esto. No lo deseo para nadie. No lo digo desde la bronca, lo digo desde la verdad y el dolor de haber tenido razón en algo que jamás hubiese querido tener razón. Lo digo porque sé lo que es hablar y que no te crean. Sé lo que es sentir que tu palabra cae en vacío, que tu dignidad se discute, que tu verdad molesta más que la violencia en sí. Sé lo que es que te callen, que te señalen, que te dejen sola frente al poder.

Hoy, con serenidad y coraje, digo esto:

Yo dije la verdad. Y merecía ser escuchada desde el principio. No quiero revancha. Quiero justicia, reparación simbólica y memoria. Quiero que la palabra de una mujer no necesite repetirse en otras bocas, en otras heridas, para que sea tomada en serio. Quiero que ninguna más tenga que esperar a que otra caiga para que recién ahí su testimonio valga. A quienes me creyeron cuando era difícil creer: gracias. A quienes callaron: que esto sea aprendizaje. A quienes hoy atraviesan lo que yo atravesé: no están solas.

Hablar duele, pero callarse destruye. Mi voz no fue un chamuyo. Mi voz fue —y es— verdad. Y hoy la digo de pie, con la frente en alto, y con la fuerza de todas las que tuvieron que gritar para ser escuchadas.

Esta carta pública, con fecha de hoy, no tiene nada que ver con con la denuncia que le hizo su ex mujer, Natalia Bazán. Esta carta se refiere a hechos muy posteriores en que Daiana González fue a pasear a Vicente López con Hernán Sabbatella y terminó abandonada e internada.

Horas más tarde un grupo de deliverys encuentra a Daiana González sentada en el cordón de la vereda, les dice que se siente mal y llaman al SAME que llega a las 00:35 del 31 de agosto de 2021.

Llamado a la ambulancia del SAME

El parte del SAME sobre el estado de Daiana que indica solo intoxicación alcohólica

La internan en el Hospital Municipal de Vicente López Dr. B. Houssay el 31-08-2021 y determinan lo mismo solo «intoxicación alcohólica»

Por estos motivos, las dos denuncias que hizo la hermana de Daina González quedaron archivadas por la justicia de San Isidro. “Hay una causa archivada, donde dos fiscales distintas, mujeres, y una especializada en género, dicen que no hay nada para investigar”, afirmó Sabbatella a Diario Anticipos.

Y por las dudas, pidió una copia que aquí se reproduce sobre lo que ocurrió:

8 de abril de 2025 se archivó la causa

El abogado de Daiana González es Javier Baños, un ex fiscal de Morón vinculado al PRO que renunció el 02-04-2021 y pidió que reabran la investigacion que tiene un fondo político interminable.

Javier Baños en el centro

Declaración de la hermana sobre Mónica Macha

El expediente pasó por la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Drogas Ilícitas del Distrito Vicente López y se archivó en noviembre de 2021. En diciembre de 2024, la denunciante solicitó que se revirtiera el archivo. A principios de abril, la Fiscalía Especializada en Violencia de Género volvió a disponer el archivo. Ahora, el abogado de la mujer, Javier Baños, pidió la revisión ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro.

Carta Pública sobre mi denuncia a Hernán Sabbatella: el último caso, con su ex mujer Natalia Bazán

El primer caso que llegó al poder judicial fue entre Hernán Sabbatella y Daiana González. No hubo drogas de por medio, dijo la justicia. Hernán Sabbatella, Secretario Legal y Técnico del Gobierno de Lucas Ghi fue el centro de todas las críticas por la relación con esta joven, que se puede ver su imagen en la portada.

La ex mujer también denunció a Hernán Sabbatella

Todo comenzó en 2021. Lo concreto es que Daiana González se contacta el 30 de agosto de 2021 con Hernán Sabbatella que le propone ir hasta Vicente López en donde vive su ex mujer y sus hijos ya que tenía que llevarle unos papeles de estudio al mayor de ellos. Acuerdan encontrarse en el Mc Donalds de Ramos Mejía ubicado en Av. Rivadavia 14350. Daiana González acepta. Se encuentran en el local de comidas rápidas de Ramos Mejía y salen rumbo a Vicente López. Poco tiempo después van a cenar pizza y cerveza a un centro cultural, le dice Hernán Sabbatella a Anticipos ubicado en Caseros y Aristóbulo del Valle y más tarde se separan.

Hernán Sabbattella vuelve a Morón y Daiana González se queda en el Mc Donalds de Vicente López ubicado sobre la avenida Maipú.

Esa causa, la última, se tramita en la Fiscalía N° 11, Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar. La ex mujer calificó a Hernán Sabbatella en términos muy duros: «adicto y agresivo”, y habló de vulneraciones sexuales. Por su parte, la justicia dispuso y restricción perimetral por un radio de 500 metros.

Natalia Bazán, ex esposa del acusado, denunció que se retiró del domicilio de convivencia matrimonial “desgastada por actos de violencia que ejercía Sabbatella” contra ella, a quien definió como “adicto y agresivo”.

Y fue el caso que le valió la «renuncia por tiempo indeterminado» que nadie sabe de qué se trata.