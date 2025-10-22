InseguridadMorónNoticias destacadas

Licencia para Hernán Sabbatella en Morón

Por Andres Llinares

Todo se supo hoy a partir de una denuncia radicada ayer.

Licencia para Hernán Sabbatella en Morón causa de la denuncia por violencia de género que le hicieran ayer en Morón al funcionario. La Fiscalía interviniente aún no adoptó medida alguna para con Hernán Sabbatella excepto una restricción perimetral. Primero quiere tomarle declaración a la denunciante y luego que intervengan los peritos de rigor.

En tanto, se le dio licencia por tiempo indeterminado al Secretario Legal y Técnico del Municipio de Morón. Otra traba por la cual no se puede ordenar el Gabinete Local.

A su vez el Gobierno de Lucas Ghi dispuso «todos los instrumentos legales y de contención psicológica con los que cuenta el Estado municipal».

Se trata de un caso de «violencia de género en el ámbito privado» y ya está en manos de la justicia pero manifestar la cantidad de hijos del denunciado es hacer público su vida privada que afecta la seguridad y atenta contra el derecho de terceros.

Este medio habló pocas palabras con Hernán Sabbatella. Lo que está claro es cómo se profundiza su distanciamiento primero de Nuevo Encuentro, de donde fue anulada su afiliación, y luego del Gobierno Local.

El comunicado de prensa del Gobierno Local llegó con timidez. Tan siquiera anticipó un «Bueno Dia». Fueron directo al punto.

Comunicado sobre la licencia de Hernán Sabbatella
Ahora más que nunca las cosas se confunden ya que el Gobierno Local vive en estado constante de internismo y las teorías son varias. Sin embargo no hay que alejarse del caso. La denuncia existe y ahora habrá que esperar los tiempos de la justicia para que determine si hay pruebas condenatorias o no.

