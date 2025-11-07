Autopistas del Sol y del Oeste renovaron los espacios verdes

Autopistas del Sol y del Oeste renovaron los espacios verdes en el marco de su plan integral de preservación verde, orientado al mantenimiento y repoblación forestal a lo largo de sus más de 200 km de trazado bajo concesión.

Durante 2025 las empresas plantaron 2.115 ejemplares entre árboles, arbustos y herbáceas en las más de 1300 hectáreas que administran (438 en Autopistas del Oeste y 890 en Ausol), siendo una superficie casi cuatro veces mayor a la del Parque Tres de Febrero, el más extenso de la Ciudad de Buenos Aires.

Según explicaron, el objetivo del plan es recuperar ejemplares malogrados, reforzar la biodiversidad y mantener corredores verdes en áreas de altísima circulación. La reposición busca mejorar el aspecto paisajístico de los accesos y generar beneficios concretos como: absorción de dióxido de carbono, barrera sonora, regulación de la temperatura ambiental y embellecimiento de los entornos urbanos y suburbanos.

En el caso de Autopistas del Sol, la reposición se concentra en el Acceso Norte y la General Paz con más de 800 ejemplares. El podio de especies por tramo es:

Tramo Tigre / Ramal Pilar, donde predominan las casuarinas, acompañadas por álamos y fresnos.

General Paz, donde se destacan los ceibos, junto con cortaderas y photinias.

Tramos intermedios, en los que sobresalen los álamos blancos, seguidos por sauces llorones y tipas.

Por su parte, Autopistas del Oeste repuso más de 1.200 ejemplares en el Acceso Oeste. Allí, el podio de especies es:

En las cercanías de Luján: casuarinas, fresnos y ceibos.

Moreno – General Rodríguez: álamos negros, sauces llorones y tipas.

San Antonio de Padua – Ituzaingó: cortaderas, photinias y paspalium.



“La iniciativa refleja nuestra visión de largo plazo que une infraestructura y sustentabilidad, posicionando a ambas concesionarias como actores comprometidos no solo con la movilidad, sino también con el entorno y con la calidad de vida de quienes circulan”, destacó Federico Quintero, Gerente de RRII, Comunicación y Sostenibilidad.