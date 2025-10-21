Autopista Papa Francisco en Hurlingham: plantación de 150 nativas

Autopista Papa Francisco: Cuidar la casa común

La iniciativa «Autopista verde Papa Francisco» busca promover el cuidado de «la casa común» y la madre tierra. Está propuesta tiene cómo objetivo llenar de árboles nativos el recorrido de peregrinación que va desde Liniers a Luján.

Fue en este marco, que Juan Carr de Red Solidaria se hizo presente para la plantación de 150 nativas que forman parte de dicho Biocorredor de Nativas.

Esta acción de forestación comunitaria la realizó el Municipio en conjunto con Red Solidaria y la Pastoral Social para conmemorar los 10 años de la Encíclica “Laudato Si» sobre el cuidado de la “casa común”.

Desde el Municipio expresar que la iniciativa se suma a las políticas cotidianas del municipio en su compromiso con el cuidado ambiental como el programa Hurlingham Nativa que lleva plantado más de 5000 árboles en toda la ciudad.

A través de este programa, los vecinos pueden pedir un árbol para plantar en su vereda, cuidarlo y contribuir al desarrollo del arbolado urbano público de la ciudad.