Morón: Más de 1300 estudiantes en el cierre de la Escuela de Danzas “José Neglia”

Más de 1300 estudiantes en el cierre de la Escuela de Danzas “José Neglia”

Como cada año, la Escuela de Danzas “José Neglia” fue escenario de un espectáculo de fin de año, donde toda la comunidad pudo disfrutar del talento, la dedicación y el compromiso que caracterizan a la institución.

La gran presentación se llevó adelante en el Teatro Municipal “Enrique Santos Discépolo”, de Merlo y participafon estudiantes de todas las edades: niños, jóvenes y adultos mayores.

Los distintos cuadros coreográficos reflejaron los proyectos integrales desarrollados a lo largo del año y fueron el resultado del trabajo conjunto de estudiantes, autoridades educativas, docentes y familias, quienes hicieron posible esta gran puesta en escena.

Cabe destacar que la Escuela “José Neglia” es Municipal y se trata de la única institución pública y gratuita del conurbano bonaerense orientada a la danza clásica, folklórica y al tango.

Su nombre hace referencia al homónimo bailarín oriundo de San Martín. Sus comienzos en el mundo de la danza se remontan a su niñez: a los 12 años ya estudiaba en la escuela de Michel Borowski, destacándose por sus aptitudes en el baile. Su infrenable progreso, le permitió, no solo continuar en la actividad, sino también poder ingresar en la Escuela de baile del Teatro Colón hasta llegar a ser el primer bailarín del cuerpo estable.

A lo largo de su trayectoria fue distinguido con premios, entre ellos el de la Asociación Internacional de Danza, en París, siendo reconocido en el ámbito del ballet clásico.