Llega el Festival CONURGLAM a Morón

El Festival ConurGlam es el evento inaugural del Programa de Arte, Géneros y Diversidades del Municipio de Morón que se llevará adelante el próximo domingo en el Paseo de las Artes. Habrá música, artes visuales, literatura y performance, priorizando la participación de artistas locales.

«Creemos en el derecho a la cultura para toda la comunidad, por eso este festival será un espacio de disfrute y visibilidad, donde el arte actúa como motor de transformación social y cohesión comunitaria, además de ser puente entre culturas, identidades y generaciones», expresaron desde el Municipio.

Como parte de los shows, se presentarán en escena la drag queen Roberto Kirchoff, la cantautora feminista Lau Colangelo, la banda solista queer Nicandro, las cantantes y performers Zocine y Big mama laboratorio, además de un gran cierre con actuación circense.

Por la parte de artistas visuales, estará presente con la expo de fotos de 4 lentes oeste sobre la primera Marcha del Orgullo en Argentina, los collages analógicos y digitales de Algo del vaacio, los muñecos de madera para las infancias y todas las familias de Hola pi familias, el proyecto artístico interdisciplinario para niñeces de Caracolito al sol y las cerámicas + feria de Madriguera de huesos.

Además durante toda la jornada estará la radio abierta “Radio Conurglam” entrevistando a quienes participan de este gran festival.

El encuentro será el 9 de noviembre a las 17:00 ubicado en Av. Rivadavia 18.486, Morón centro.