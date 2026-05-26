Morón: Hoy Milo J va por las 18 nominaciones de los Premios Gardel 2026

Bombazo potente del trapero moronense Milo J encabezando la nominación de los Premiso Gardel 2026. Para quienes deseen seguir el evento desde sus hogares, la transmisión en vivo se realizará de forma exclusiva a través de las señales de TNT y HBO Max.

La ceremonia se caracterizará un despliegue de shows musicales que reflejan la variedad de la escena nacional actual. Sobre el escenario principal del Teatro Coliseo, ubicado en Marcelo T. de Alvear 1125, entre Libertad y Cerrito, se presentarán artistas como:

Milo J y Trueno (dos de los más nominados de la edición).

y (dos de los más nominados de la edición). Coti , Marilina Bertoldi y la fuerza pop de Yami Safdie .

, y la fuerza pop de . El ritmo tropical y cuartetero de Angela Leiva y La K’onga .

y . Nuevas propuestas y tendencias de la mano de K4OS, Roze, Valen Vargas, Max Carra y Agustín Bernasconi.

Milo J dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los fenómenos musicales más impactantes de la Argentina. Con apenas 19 años, el artista nacido en el Morón logró romper récords de reproducciones, llenar estadios y construir una identidad propia mezclando rap, trap, melodías oscuras y letras atravesadas por la calle, la angustia y la sensibilidad de una generación entera.

Milo J logró: A ) viralizar “Milagrosa” en TikTok; B ) explotar mundialmente con “Rara Vez”; C ) grabar la BZRP Music Sessions #57 con Bizarrap; D ) ingresar al Billboard Global 200; E ) lanzar los discos “111”, “166” y “La vida era más corta”; F ) colaborar con Bizarrap, Nicki Nicole, Peso Pluma, Duki, Tini, YSY A y Bhavi; G ) ser nominado a los Latin Grammy; H ) ganar Premios Gardel; I ) llenar estadios y arenas en Argentina y España; J ) convertirse en uno de los artistas argentinos más escuchados de su generación; K ) presentarse en Tiny Desk; L ) debutar en Viña del Mar y ganar Gaviota de Plata y Gaviota de Oro; M ) firmar con Sony Music Latin; N ) transformar canciones como “M.A.I.”, “Dispara” y “3 pecados después” en éxitos masivos de streaming.

Y en vez de salir a bancar una aventura sin rumbo ni destino, se ofreció a sponsorear el deporte argentino colocando su logo en la camiseta del Deportivo Morón.

Milo J cantando sobre la gente y haciendo arder a sus fans

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El Teatro Coliseo tiene puede albergar 1747 espectadores y en una decisión inédita por parte de la vieja Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), los fans tendrán la oportunidad de vivir la experiencia desde adentro.

También tendrá una cobertura a través de Instagram y Facebook, buscando transformar las presentaciones en fenómenos virales y acercar la trastienda de los músicos a millones de usuarios en todo el mundo. Pero también dejando de la lado el negocio que es para la televisión este tipo de transmisiones.

Los candidatos de la noche: Principales categorías

La competencia de este año se presenta sumamente reñida, con una fuerte presencia del género urbano, el pop popero, colaboraciones históricas y el rock de vanguardia.

Álbum del Año (Gardel de Oro)

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

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Canción del Año

Advertencia – Babasónicos

Niño – Milo J

Mejor que vos – Lali & Miranda!

Con Otra – Cazzu

Favorita – Angela Torres

El gordo – Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo

Fresh – Trueno

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting (Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller / Productor: Charly García)

Niño – Milo J (Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo / Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool)

Mejor que vos – Lali & Miranda! (Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto / Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto)

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La edición 2026 también celebrará la preservación de la memoria musical con la categoría Mejor Colección de Catálogo, donde compiten las remasterizaciones de Pelusón of Milk (Luis Alberto Spinetta), Suiza 1980 (Mercedes Sosa) y la edición por los 50 años de Adiós Sui Generis.

Con las cartas ya echadas y las nominaciones sobre la mesa, los Premios Gardel 2026 se perfilan como una noche bisagra para la industria musical argentina, uniendo a los próceres de nuestra música con la generación que hoy lidera los rankings globales.