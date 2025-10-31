Corte en el túnel Azcuénaga-French por obras en la estación Morón

Corte en el túnel Azcuénaga-French

En el marco de la obra de renovación integral de la estación Morón, el próximo domingo 2 de noviembre se realizará un corte total en el túnel Azcuénaga-French.

La interrupción será tanto para el tránsito vehicular como para el peatonal, y se extenderá desde las 8 hasta las 17 hs.

¿Qué se hará durante dicha jornada? La empresa constructora avanzará con la instalación del nuevo andén provisorio, ubicado sobre el túnel, lo que requiere cerrar completamente el paso por razones de seguridad.

Desde el Municipio de Morón aclararon que, finalizadas las tareas, la circulación será restablecida con normalidad. Esta intervención forma parte del plan de modernización y puesta en valor de la estación de tren de la línea Sarmiento que tiene por objetivo mejorar la seguridad, la accesibilidad y la infraestructura ferroviaria del distrito.

La obra demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización. Para evitar la interrupción del servicio ferroviario, se habilita el andén provisorio en dirección a Haedo, ubicado a unos 300 metros, donde se detendrán las formaciones mientras se trabaja en la reconstrucción del andén actual.

