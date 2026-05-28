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Taller de Historias y Comics en el Centro Cultural La Salita

Con 20 años de experiencia dando talleres en distintos centros culturales, el profesor Cristian Grana lanza un nuevo espacio de formación.

Por Aldana Farinelli

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Taller de historietas

La propuesta busca que los participantes, desde los 9 años en adelante, adquieran dominio de técnicas de lenguaje artístico y literario para crear sus propias historietas.

Al respecto, el profesor Cristian Grana expresó: “En nuestro taller ponemos en práctica el oficio de narrar a través de las viñetas. La idea es crear un ambiente de intercambio de saberes e inquietudes que enriquezcan a todos”.

Además del dibujo y el guión, el taller brindará herramientas sobre nociones básicas de edición para que los alumnos puedan elaborar una publicación colectiva al finalizar el ciclo, ya sea en formato fanzine, e-book (libro electrónico) u otro tipo de edición independiente.

Taller de historietas

Acerca de Cristian Grana

Grana viene trabajando en el ámbito desde los 17 años, cuando comenzó a publicar historietas y proyectos editoriales junto a otros colegas. “La motivación es seguir gestionando proyectos que sostengan la diversidad cultural en el arte gráfico, brindando las herramientas necesarias a las nuevas generaciones para que creen sus propias historias, en un ambiente que priorice el buen clima y el compañerismo”, señala.

Cabe destacar que la primera clase del taller será abierta y gratuita el sábado 30 de mayo de 17:30 a 19:30 en CC La Salita ubicado en Almafuerte 2642, Castelar.

Quienes deseen inscribirse pueden comunicarse al 1157986155.

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