Taller de Historias y Comics en el Centro Cultural La Salita

La propuesta busca que los participantes, desde los 9 años en adelante, adquieran dominio de técnicas de lenguaje artístico y literario para crear sus propias historietas.

Al respecto, el profesor Cristian Grana expresó: “En nuestro taller ponemos en práctica el oficio de narrar a través de las viñetas. La idea es crear un ambiente de intercambio de saberes e inquietudes que enriquezcan a todos”.

Además del dibujo y el guión, el taller brindará herramientas sobre nociones básicas de edición para que los alumnos puedan elaborar una publicación colectiva al finalizar el ciclo, ya sea en formato fanzine, e-book (libro electrónico) u otro tipo de edición independiente.

Acerca de Cristian Grana

Grana viene trabajando en el ámbito desde los 17 años, cuando comenzó a publicar historietas y proyectos editoriales junto a otros colegas. “La motivación es seguir gestionando proyectos que sostengan la diversidad cultural en el arte gráfico, brindando las herramientas necesarias a las nuevas generaciones para que creen sus propias historias, en un ambiente que priorice el buen clima y el compañerismo”, señala.

Cabe destacar que la primera clase del taller será abierta y gratuita el sábado 30 de mayo de 17:30 a 19:30 en CC La Salita ubicado en Almafuerte 2642, Castelar.

Quienes deseen inscribirse pueden comunicarse al 1157986155.

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