Las emotivas historias detrás de las 10 medallas de Hurlingham en los Juegos Bonaerenses 

Las emotivas historias detrás de los participantes

El desempeño de los jóvenes y adultos que compitieron demostró compromiso y pasión por el deporte y la cultura en la competencia deportiva y cultural que reúne a participantes de toda la provincia.

En la edición 2025 de los Juegos Bonaerenses, la delegación de Hurlingham estuvo integrada por 142 personas, entre deportistas, docentes y acompañantes, que representaron al distrito, obteniendo diez medallas: 4 oros, 1 de plata y 5 de bronce.

Elías Jahn

“El atletismo me ayudó a sacar un poco de mi cabeza todo el tema de la operación”, relata Elías Jahn, de 16 años, que encontró en el deporte una forma de reconstruirse después de atravesar una enfermedad grave y un trasplante de médula ósea en 2022, con una donante de Alemania. Se sumó este año, en marzo, a entrenar en el polideportivo y ya obtuvo su primera medalla en los Juegos Bonaerenses.

Estudiante de la escuela Rene Favaloro e hincha de Racing, Elías entrena tres veces por semana y sueña con llegar al Cenard y competir algún día en los Juegos Olímpicos.

Santiago Ramos

“Estos juegos bonaerenses me van a quedar marcados en el corazón”, expresó Santiago Ramos, de 17 años, ganador del oro en los 100 M llanos. Su pasión por el atletismo nació cierto día en que su profesor de Gimnasia lo invitó a un torneo: “Probé y me encantó. Desde ese día que me dedico a entrenar y correr”.

Mercedes Morrielo

Mercedes Morriello ganó una mención en la categoría Fotografía y su hermana Ángela, expresó: “Para ella fue una medalla de oro”. Mercedes va al taller protegido Parque Quirno desde 1996, y es la tercera vez que participa de los Juegos. Su caso muestra que la inclusión y el trabajo en comunidad permiten que cada participante se supere cada año.

Federico Spoleti

Participó cuatro veces de los juegos y en todas ganó medallas en la categoría Natación PCD (persona con discapacidad). Tiene 28 años, practica natación desde los 8, y ya acumula dos medallas de bronce y dos de plata. “Es una muy buena experiencia. Cuando les dicen que clasificaron, los chicos se ponen contentos. Los familiares los van a ver, todos disfrutan”.

Gladys Gagliardo

Competidora en la categoría Natación para adultos Mayores, es la primera vez que participa de los Juegos, aunque entrena desde los 7 años. “Mi primera experiencia en esto fue realmente hermosa, mucho compañerismo y hermandad”.