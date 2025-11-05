Sin categorizar

Actividades culturales gratuitas en Morón: música, cine y teatro para disfrutar en familia

El Municipio de Morón ofrece una amplia agenda de actividades culturales gratuitas del jueves 6 al miércoles 12 de noviembre, con propuestas para todas las edades: música en vivo, cine, teatro, milongas y festivales al aire libre.

Por Aldana Farinelli

Jueves 6 de noviembre

  • 12:30 hs | “En la Ciudad de la Música”
    Presentación de la Agrupación Sinfónica Municipal en la Escuela Especial Municipal “Mi Futuro” (Año 1852, El Palomar).
  • 19 hs | Cine: “Belén”, de Dolores Fonzi
    Drama basado en hechos reales sobre una mujer injustamente encarcelada por un aborto ilegal.
    Lugar: Teatro Municipal Gregorio de Laferrere, Brown y San Martín, Morón centro.

Viernes 7 de noviembre

  • 11 hs | Aniversario de El Palomar
    Expo Colectividades, stands gastronómicos, feria artesanal y juegos infantiles.
    Lugar: Plaza Héroes de Malvinas, Gral. Urquiza y Tte. Aviador Matienzo.
    Continúa hasta el domingo 9/11.
  • 19 hs | Ciclo “Un gitano en el corazón del Oeste”
    “Quiero llenarme de ti”, de Emilio Vieyra (1969). Drama musical protagonizado por Sandro.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.
  • 19:30 hs | Inauguración del ciclo “Relatos Migrantes”
    Muestra colectiva de arte con más de 20 expositores locales e internacionales.
    Lugar: Espacio Cultural y Comunitario Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.
  • 21 hs | Cine: “Muchacho”, de Leo Fleider (1970)
    • Drama romántico protagonizado por Sandro, Olinda Bozán y Diana Ingro.
    • Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.

Sábado 8 de noviembre

  • 11 hs | Aniversario de El Palomar
    Expo Colectividades, gastronomía, feria y juegos.
    Lugar: Plaza Héroes de Malvinas, El Palomar.
  • 17 hs | Ciclo de Folklore – Danza Tropilla Malambo
  • 18 hs | Ensamble Peñero Casa MEW
    Lugar: Casa Museo María Elena Walsh, 3 de Febrero 547, Villa Sarmiento.
  • 18 hs | “Relatos Migrantes: Migraciones Africanas en Buenos Aires”
    Charla con Gisele Kleidermacher, Bouba Traore y Bamba Dione.
    Lugar: Espacio Paracone, Av. Rawson y Constituyentes, Morón norte.
  • 19 hs | Cine de Terror y Muerte: “Peeping Tom” (1960)
    Lugar: Museo Histórico y de Arte General San Martín (MuMo), Casullo 59, Morón centro.
  • 19 hs | “Yo, Sandro”, de Miguel Mato (2018)
    Documental biográfico sobre la vida del ídolo.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.
  • 20:30 hs | “Operación Rosa Rosa”, de Leo Fleider (1974)
    Cine de acción con Sandro como protagonista.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.
  • 21:30 hs | Ciclo de Milongas “A la Gran Milonga”
    Lugar: Gral. Machado 749, Morón centro.

Domingo 9 de noviembre

  • 11 hs | Aniversario de El Palomar
    Cierre con feria, comidas típicas y espectáculos.
    Lugar: Plaza Héroes de Malvinas, El Palomar.
  • 16 hs | Espectáculo “En la Ciudad de la Música”
    Agrupación Sinfónica Municipal con canciones de María Elena Walsh y Hugo Midón.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.
  • 16 hs | Taller de narración y lectura de cuentos
  • 17:30 hs | Espectáculo “Estación Utopía”
    Lugar: Casa Museo María Elena Walsh, Villa Sarmiento.
  • 17 hs | Festival Conurglam
    Jornada del Programa Arte, Género y Diversidades.
    Lugar: Paseo de las Artes, Av. Rivadavia 18486, Morón centro.
  • 17 hs | Música en el Vagón: Tarde de Tango y Folklore
    Dúo de Tango y Trío Folclórico en vivo.
    Lugar: Vagón Cultural, Los Incas 2537, Castelar.
  • 18 hs | Ciclo de Milongas “Under Tango Milonga”
    Clase abierta y música en vivo con Reja Negra y Tango Yuyo.
    Lugar: Av. Rivadavia 18432, Morón centro.
  • 20 hs | Teatro: “Teatro Paraíso”, de Javier Ghiglino
    Obra sobre vínculos y esperanza.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.

Lunes 10 de noviembre

  • 11 hs | 113° Aniversario de la Biblioteca Municipal de Morón
    Suelta de Libros y narraciones desde el balcón.
    Lugar: Biblioteca Municipal, Almirante Brown 763, Morón centro.

Miércoles 12 de noviembre

  • 19 hs | Cine: “Belén”, de Dolores Fonzi
    Repetición del drama social protagonizado por la misma actriz.
    Lugar: Teatro Gregorio de Laferrere, Morón centro.

Durante todo el fin de semana

Feria Artesanal de Morón
Viernes, sábados, domingos y feriados a partir de las 10 hs.
Lugar: Plaza San Martín, Belgrano y Buen Viaje, Morón centro.

Las entradas para las funciones en el Teatro Gregorio de Laferrere se retiran en la sala una hora antes del comienzo. También podés reservar tu lugar desde la app Morón a Mano o haciendo Click Aquí.

