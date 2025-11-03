Morón: cronograma de ferias y mercados a bajo costo en noviembre

La iniciativa fomenta el acceso a alimentos saludables, apoya a la producción local y fortalece la economía popular. En cada feria se pueden encontrar frutas, verduras, lácteos, panificados y otros productos básicos, directo del productor al consumidor, lo que permite eliminar intermediarios y garantizar precios justos.

Además, quienes abonen con la billetera virtual bonaerense Cuenta DNI accederán a descuentos del 40% y promociones especiales.

Cronograma de ferias y mercados:

Miércoles 5/11: Plaza Alsina (Gelly y Obes y Ameghino), Villa Sarmiento, de 9 a 13 hs.

Jueves 6/11: Plaza de la Madre (Arrieta y Sánchez), Castelar norte, de 9 a 13 hs.

Viernes 7/11: Barrio Procrear (Arena y Prudan), Castelar sur, de 9 a 13 hs.

Sábado 8/11: Mercado Saropalca (Pueyrredón 1015), Morón, de 9 a 13 hs.

Miércoles 12/11: UGC 10 (Santa Marta 1871), Morón sur, de 9 a 13 hs.

Jueves 13/11: Plaza de los Jardines (Maza y Ríos Gallardo), Morón sur, de 9 a 13 hs.

Viernes 14/11: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín), Morón, de 9 a 13 hs.

Miércoles 19/11: Plaza Belgrano (Sourigues y Catriel), El Palomar, de 9 a 13 hs.

Jueves 20/11: Plaza Rivadavia (Malaver y Magnasco), Haedo, de 9 a 13 hs.

Miércoles 26/11: Plaza Rucci (Río Piedras y García Silva), Morón, de 9 a 13 hs.

Jueves 27/11: Plaza Belgrano (Anatole France y Maisón), Castelar, de 9 a 13 hs.

Viernes 28/11: Plaza San Martín (Buen Viaje y San Martín), Morón, de 9 a 13 hs.

Otra opción es el Mercado Frutihortícola Saropalca (Pueyrredón 1015, Morón), donde se pueden adquirir frutas y verduras a precios accesibles, y con el Mercado Morón (Av. Presidente Perón 3883, El Palomar), que ofrece alimentos, productos de almacén, artículos sin TACC y de limpieza, de lunes a sábados de 9 a 18 hs, y domingos y feriados de 9 a 13 hs.